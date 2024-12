A Prefeitura de Americana publicou o edital de abertura de licitação para as obras de reforma e ampliação do Aeroporto Municipal Augusto de Oliveira Salvação. A publicação saiu no Diário Oficial desta terça-feira (10).

O investimento previsto é de R$ R$16.231.237,60, que contemplará a elaboração do projeto executivo e a execução das obras de reforma e adequação da pista de pouso e decolagem, faixa de pista, resa, pista de táxi, sistema de drenagem, instalação de auxílios à navegação e obras complementares.



"Essa reforma e ampliação será muito importante para o desenvolvimento de Americana. Nossa cidade contará com um espaço mais seguro e preparado para aeronaves de maior porte, e isso possibilitará a atração de empresas que vão gerar ainda mais emprego e renda para o município. Nossa gratidão a todos os envolvidos nessa conquista", ressaltou o prefeito Chico Sardelli.