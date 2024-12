DAE realiza manutenção preventiva em adutora nesta quarta-feira

Mais notícias da cidade e região

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realiza nesta quarta-feira (11) uma manutenção preventiva na adutora que abastece a região do Parque Novo Mundo. O serviço será feito dentro do Centro de Reservação de Água da Vila Santa Catarina (CR-3), com início às 7h.

As equipes deverão concluir a manutenção em até seis horas. Por conta das obras, o abastecimento poderá ser afetado no Parque Novo Mundo e nos seguintes bairros: Jardim São José, Jardim Terramérica, Parque Universitário, parte do Nielsen Ville e parte da Cidade Jardim.

O abastecimento começará a ser normalizado de forma gradativa no decorrer dos períodos da tarde e noite.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP