O Samsung A72 é o de melhor desempenho dos três smartphones intermediários apresentados pela Samsung em 2021. Este smartphone reúne os melhores recursos da série e, embora decepcione nas características da tela e carregamento rápido, o aparelho é uma ótima opção para quem procura um smartphone que dure no tempo.

O Galaxy A72 é um smartphone elegante e bem construído, com tela consideravelmente grande, excelente para consumo de mídia, e com resistência para que a tela seja muito duradoura. O Galaxy A72 se destaca em todos os quesitos quando pensamos em um celular, mas sobre tudo quando paramos para analisar o tópico custo-benefício, ele com certeza está no topo. Com a empresa você também encontra outros dispositivos de qualidade como melhores tablets samsung.

Design e display

O Galaxy A72 é um smartphone grande, assim como os demais modelos da linha A de 2021. A tela Super AMOLED mede 6,7 polegadas, tem resolução FHD+ e taxa de atualização de 90 Hz. Apesar de sua grande bateria de 5.000 mAh, O smartphone é super estiloso e pesa 205 g.

O A72 não é um smartphone com um visual clássico, a Samsung com ele e mostrou muita atenção aos detalhes, pois tudo está no seu lugar. O botão liga / desliga do dispositivo é perfeito para uso com uma mão, assim como o sensor de impressão digital sob a tela.

Muitos usuários dizem que quando usaram o Samsung A72 tiveram uma experiência satisfatória ao usar a impressão digital com sensor no display, muito superior quando em comparação aos sensores de impressão digital clássicos.

A tela do A72 é brilhante com seus 800 nits, e a taxa de atualização de 90 Hz constantemente ativada torna a experiência com o conteúdo da tela bastante suave. Entretanto, o fato dessa taxa não ser adaptativa pode levar a um maior consumo de energia, principalmente na visualização de séries e filmes em streaming. Assistir vídeos, filmes e navegar na web são ações diárias e um smartphone deve, portanto, ser pelo menos bom nessas áreas e o Galaxy A72 é excelente. A tela carrega a marca de qualidade Samsung, por isso é brilhante e as cores são vibrantes.

Você pode ainda alterar o tipo de imagem que quer que a tela transmita, como por exemplo os modos tela viva ou natural, tudo para que você tenha a melhor experiência.

Um smartphone de gama média com lente telefoto

A câmera do Galaxy A72 é bastante versátil e possui lente telefoto, o que o torna único entre os modelos da série A de 2021. Além disso, o smartphone possui estabilizador óptico de imagem.

Sensor principal de 64 MP, abertura f/1.8, OIS;

Lente ultra grande angular de 12 MP, abertura f/2.2, ângulo de visão de 123°;

Lente telefoto de 8 MP, abertura f/2.4, zoom óptico x3 e digital x30x;

Lente macro de 5 MP, abertura f/2.4;

Câmera selfie de 32 MP, sem AF

Selfies com o Samsung

A câmera frontal do Galaxy A72 é uma grata surpresa deste aparelho. A sua qualidade de registro é muito boa, com de 32 MP do A72 é muito superior à de outros aparelhos que transitam pela mesma classificação.

A câmara do Galaxy A72 é versátil e única na gama A, o que confere a este smartphone uma vantagem relevante. As imagens tiradas com a lente principal de 64 MP são boas e o aparelho se sai bem mesmo à noite, tornando a experiência completa. Ou seja, você poderá compartilhar com orgulho suas fotos nas redes sociais e com seus amigos através de aplicativos de mensagens. Além disso, você pode emoldurar suas fotos e colocá-las em sua casa.

O Samsung Galaxy A72 é um excelente smartphone intermediário: boa qualidade de tela, câmera versátil, excelente duração de bateria, atualizações de segurança por quatro anos e preço acessível. O fato do Galaxy A72 ser tão parecido com o Galaxy A52 5G pode causar certa confusão na hora de escolher entre um ou outro. Você deve escolher entre o suporte 5G e a presença de uma lente telefoto

Samsung finalmente acertou no design, devolveu seus recursos estritos reconhecíveis e parou de copiar elementos externos de seus concorrentes. Algumas pessoas expressam insatisfação com a tampa traseira de plástico, por não ser muito danificável, o que realmente pode ajudar os mais descuidados e evitar danos que podem ocorrer quando o celular cai, por exemplo. Vale acrescentar que não se trata apenas de plástico pintado em gradiente (como muitos fabricantes gostam de fazer agora), mas de uma peça sólida de policarbonato. É bem possível que tal solução dure mais tempo em sua forma original. Isso nos lembra dos tempos em que a Samsung os fabricava em todos os seus smartphones com plástico de alta qualidade, a propósito, ele é como o samsung S21 também tem um painel traseiro de plástico). Com certeza é um smartphone que irá lhe surpreender.