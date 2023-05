Mãe de Hondjakoff Cabeção, desabafa após alta de clínica

O ator Sérgio Hondjakoff, popular Cabeção, que nos últimos meses

encontrava-se internado em uma clínica de reabilitação para tratar seu vício em drogas, está prestes a receber alta neste domingo (30). Em razão disso, amigos e familiares têm uma perspectiva extremamente positiva em relação aos próximos passos da vida do artista, torcendo para que ele possa retomar sua rotina de trabalho e superar os desafios enfrentados.

Em uma entrevista concedida ao portal Gshow, Carmen Lucia Hondjakoff, mãe do ator, manifestou alegria e satisfação com a notícia sobre a alta do filho. Desejando o melhor possível para seu herdeiro, a matriarca demonstrou um grande apoio e esperança de que o filho consiga vencer definitivamente o vício e que a atual internação, da qual recebe alta, seja a última necessária em sua vida.

Na sequência, a mãe de Sérgio Hondjakoff ponderou sobre o tempo de vida perdido pelo ator por conta do vício em drogas e dos períodos de internação. Com isso em mente, Carmen Lucia espera que o artista seja capaz de recuperar sua carreira profissional, bem como dedicar atenção ao filho pequeno, que recentemente completou três anos de idade.

“Estou na esperança e na torcida que, dessa vez, seja a última internação dele; que ele finalmente caia em si, veja que perdeu um tempo muito grande com as drogas e se dedique mais à sua vida, à sua profissão e ao seu filho, que vai fazer três aninhos”, desabafou a mãe do ator.

Famoso por interpretar Cabeção na novela Malhação, Sérgio Hondjakoff acumula uma longa trajetória artística, a qual Carmen Lucia espera que ele consiga retomar. “É o que ele fez desde que tinha quatro anos. Ele começou com comerciais, fez várias participações em novelas”, acrescentou a matriarca, destacando que a retomada da carreira profissional de seu filho depende exclusivamente da determinação e do esforço dele em superar os obstáculos.

