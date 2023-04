“Já gastei 1 milhão no meu corpo”, revela Geisy Arruda

No Fofocalizando de hoje, 25 de abril, Geisy Arruda dá uma entrevista

exclusiva à apresentadora Gaby Cabrini e fala sobre sua vida desde o polêmico episódio em que foi expulsa da faculdade, 14 anos atrás, por causa de um vestido rosa. Recordando a época, Geisy Arruda avalia: “já sofria bullying no dia a dia. Não me achava periguete. Eu me achava livre“.

Sobre o fatídico episódio, afirma: “a burrice, a agressividade e a maldade deles me fizeram ser quem eu sou e estar onde eu estou agora… Quando as pessoas me abordavam, abraçavam e falavam: você não fez nada. É tão legal ser querida, adorada, ser amável, ser acalentada que foi ali que eu peguei o gosto pela fama“.

Ela conta que a famosa peça custou, na época, 49,90 e está guardada, não considerando que o vestido seja responsável por sua carreira. “Sou famosa por mim, pelas minhas escolhas, personalidade, pela minha clareza, pela minha essência, por ser quem eu sou. Não é por um tecido“, enfatiza. “Falaram para eu leiloar o vestido por 200 mil reais“, declara.

A respeito de procedimentos estéticos pelos quais já passou, comenta: “minha cirurgia íntima foi um baque na sociedade, chocou o mundo. Eu achei tudo tão incrível. O pós é terrível. Você não pode ter relação durante dois meses“. E revela: “com toda manutenção já gastei um milhão no meu corpo e vale cada tostão“.

Falando de investimentos, conta Geisy Arruda: “tô fazendo meu pé de meia. Ainda falta. Tenho algumas casas próprias. Já fiz meu primeiro milhão faz tempo“. E completa: “tenho o meu OnlyFans. Eu fui uma das primeiras brasileiras logo em seguida da Anitta. Já tirei três dígitos no OnlyFans. Gosto de fazer ensaios temáticos, sempre trago locações, figurinos, coisas mais ousadas. Vai do sensual até o nu“.

Geisy Arruda também revela propostas recebidas: “para fazer “programas” em Angola, na Arábia Saudita. Me ofereceram 100 mil dólares para fazer programa“. Sobre sua vida pessoal, afirma: “já tive sonho de ser mãe e hoje não mais porque é um sonho que vai e vem e eu sou geminiana, nada é muito exato pra mim“. Além disso, declara: “sou bissexual. Entendi que dá para amar uma mulher, dá pra você amar um homem e tá tudo bem“. E finaliza: “eu quero que a menina do vestido cor de rosa seja conhecida como uma mulher que teve que amadurecer, se reinventou, se manteve, que resistiu e que é incrível“.

Musa do OnlyFans celebra faturar mais de R$ 100 mil por mês

Luiza Marcato, considerada uma das principais Musas do OnlyFans no Brasil, e que vem se tornando um dos perfis mais procurados na plataforma em todo o mundo, revelou que seu faturamento aumentou mais na plataforma digital, onde chegou a faturar R$ 100 mil mensalmente.

Para comemorar a marca, a musa compartilhou um ensaio sensual, onde aparece com um bolo decorado de OnlyFans para homenagear a plataforma que vem lhe rendendo muito dinheiro.

A modelo que cobra uma assinatura de mensal de 12 dólares mensais (equivalente à R$ 60,00), fatura cerca de R$ 100 mil reais mensalmente desde o início de sua conta no OnlyFans. Na plataforma, a catarinense compartilha fotos e vídeos explícitos, com direito a nudes e muitos conteúdos, acompanhada de diversas amigas que também são criadoras de conteúdos. Ela aparece sempre linda e elegante mesmo nas redes ‘caretas’ como o instagram (vide foto acima).

