Americanense Lucca brilha no FestVoz do Sesi

O cantor americanense Lucca Gamboa voltou a brilhar

no FestVoz, campeonato nacional do Sesi que revela talentos da música. Ele passou para a semifinal nacional e agora vai para a disputa em Itapetininga. O campeonato tem caráter nacional e é feito entre colégio de todos os Sesi Brasil. Lucca tem 10 anos e estuda no 5o ano do Sesi Americana. Ele avançou na categoria Kids.

Para a preparação da Etapa Semifinal, será necessário a realização de ensaios e atividades formativas e técnicas com os(as) alunos(as). De modo online, a partir do dia 30 de junho de 2023, sexta – feira.

Agora vai chegar a fase de maratona de preparação.

Para a Etapa Semifinal, solicitamos considerar o dia 31 de julho de 2023, para 10 FEST VOZ SESI SP 2023.

Regulamento o deslocamento e início das atividades.

Abaixo segue o cronograma previsto:

31 de julho, segunda Deslocamento/ reunião/ atividades

01 de agosto, terça Ensaios/ atividades

02 de agosto, quarta Ensaios/ atividades

03 de agosto, quinta Passagem de som/ Apresentações

04 de agosto, quinta Passagem de Som/Apresentações

05 de agosto, sábado Atividades/ Passagem de som /

Apresentações/ Show de

Encerramento com anúncio o

resultado – finalistas

06 de agosto, domingo Retorno/ deslocamento

