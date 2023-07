Guerra das rádios tem novo capítulo

A Guerra das rádios ganhou novos capítulos em Americana.

Com a entrada da Azul FM no dial, as outras grandes começaram a se mexer. O dono da Vox FM espalhou esta semana uma pesquisa que mostraria sua rádio bem à frente no gosto popular. A postagem traz dados de levantamento com minutos de audiência e a Vox vence na enorme maioria dos horários.

De maneira grosseira, Marlon de Freitas mandou um ‘chupa’ pra concorrência. E citou que sua rádio está na liderança há 35 na cidade (provavelmente o tempo que ele comanda a FM).

Com o mesmo grupo comandando a rádio há décadas, a Vox tem vantagem sobre sua maior concorrente, NotíciaFM, que mudou de mãos recentemente.

CRISE E CONCORRÊNCIA– As FMs perderam muita força nos últimos anos com a entrada dos serviços de streaming, em especial Spotify e Deezer. Em Americana, só uma AM ‘virou’ FM- Azul, hoje do empresário e ex-prefeito Omar Najar (MDB). A rádio de Omar ainda deve ‘penar’ por muito tempo porque está em uma posição no dial que poucos aparelhos de carro ainda captam. A banda ‘convencional’ vai de 88 a 107 e a Azul está no 82.5. A Gold, ligado ao grupo Liberal, segue como surpresa e chega até a liderar por alguns horários na FM.

