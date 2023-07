Plantio de 150 mudas de árvores marca a criação do Bosque Inclusivo

A ação “Todos plantando” reuniu, na manhã deste sábado (1º de julho), 100 crianças que realizaram o plantio de 150 mudas para a implantação do Bosque Inclusivo, na área pública localizada na Rua Xingu, na região do Jardim São Roque. O evento foi promovido pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana, em parceria com Rotary Club, encerrando as atividades do mês do Meio Ambiente e em comemoração aos 100 anos do Rotary no Brasil.

A atividade contou com a participação de crianças autistas, cadeirantes e com deficiência visual, que colocaram seus nomes nas árvores plantadas.

O prefeito em exercício Odir Demarchi participou da ação, ao lado do secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.

“Um local totalmente recuperado, que antes era usado como depósito de lixo e entulho e agora se tornou o Bosque Inclusivo. A Secretaria de Meio Ambiente dará toda a manutenção necessária aqui, juntamente com o Rotary. Parabéns ao Rotary pelo centenário. Parabéns a todos os envolvidos nessa ação”, disse Odir.

“É um momento muito importante para Americana a união das crianças para promover esta ação ambiental. O Bosque Inclusivo representará todas essas crianças, que poderão acompanhar o desenvolvimento das plantas neste espaço tão especial. Parabenizamos o Rotary pela celebração de 100 anos de atuação no Brasil e agradecemos a parceria neste projeto”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.

Foram plantadas 10 mudas de dedaleiro, 20 de cabreúva, 10 de jacarandá, 10 de canafístula, 10 aroeiras, 10 oitis, 10 jequitibás, 20 capim Zuri, 10 ingás, 10 jenipapos , 10 pau-marfins, 10 jatobás e 10 ipês-roxo.

O evento contou com o apoio das Secretarias de Educação, de Obras e Serviços Urbanos, de Habitação, Utransv – Unidade de transportes e Sistema Viário, consórcio PCJ, Casa da Criança Juriti, Viveiro Plante e Colha, Papirus, O Liberal, Rotaract, Vinil.com, OAB – Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência, Transjordano, Pernas que Abençoam, Centenário do Rotary, APAE, Raízes de Futuro, Dois Irmãos, entre outros colaboradores.

“Uma ação de inclusão e em prol do meio ambiente que fecha a programação do mês do Meio Ambiente com chave de ouro, com a criação do Bosque Inclusivo e o compromisso de preservarmos esta área para as futuras gerações”, disse a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura, Kátia Birke.

Durante o mês de junho, a Secretaria de Meio Ambiente desenvolveu uma programação extensa para todos os públicos com a realização das atividades da Semana do Meio Ambiente e da 2ª FEAMA – Feira Ambiental Municipal de Americana, que reuniu cerca de 10 mil visitantes e mais de 60 expositores.

Os vereadores Marcos Caetano e Léo da Padaria também prestigiaram o plantio que marcou a criação do Bosque Inclusivo.

