Mais 3 bairros de Americana ganham academia ao ar livre

A Prefeitura de Americana segue melhorando as praças e oferecendo mais opções de esporte e lazer para os americanenses. Nesta semana, teve início a instalação de academia ao ar livre nos bairros Morada do Sol. Jardim Lizandra e Jardim América II.

“Estamos realizando melhorias nas praças, realizando algumas reformas e a instalação das academias ao ar livre para os praticantes de atividade física. Praça é lugar para a família, por isso, precisamos cuidar ainda mais desses espaços”, afirmou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Além da base de concreto para a instalação dos aparelhos de ginásticas, as praças Sebastião de Paula (Jardim Lizandra), Donaldo Steinberg (Morada do Sol) e Oswaldo Bandini (Jardim América II) receberam reforma no contrapiso na área do passeio e pintura na base de concreto da academia.

Os recursos do Governo do Estado de São Paulo foram intermediados pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris, solicitado pelo suplente de vereador Renan de Angelo, no valor de R$ 76.140,00. A Prefeitura de Americana efetuou uma contrapartida de R$ 8.460,00. Todo o trâmite de documentação para a conquista da verba foi executado pela Secretaria de Gestão de Convênios.

