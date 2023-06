Morador do bairro Santa Rita em Santa Bárbara D’Oeste, Sr. Antônio Itanólis de 65 anos morreu na tarde desta quinta-feira no Hospital Santa Bárbara. Ele havia sido atingido por um golpe de faca na região do abdômen durante uma discussão na noite de ontem (28).

De acordo com o registro policial, o ex-companheiro de sua filha foi até a casa dela por volta das 20h e após uma discussão passou a fazer amaças. Horas antes a mulher já havia registrado um Boletim de Ocorrências.

Na sequência, após tentar agredir a ex e familiares, Sr. Antônio agiu para proteger a família e foi atingido na barriga com um golpe de faca.

Socorrido, ele passou por cirurgia, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.

O criminoso segue foragido.