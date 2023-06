Um guri de 14 anos foi detido por tráfico

de drogas no bairro Santa Fé esta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O menor tentou fugir jogando material fora, mas foi perseguido pelos agentes. Com ele foram encontrados maconha, crack, cocaína e dinheiro.

Leia abaixo a sintese da ocorrência da Guarda Municipal.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04

GCM JOSÉ

GCM VILLALON

GCM GABRIEL

DATA:29/06/23

HORA: 23:55

LOCAL: RUA OLIMPIO CAMPAGNOLO N°51, SANTA FÉ.

ATO INFRACIONAL/TRÁFICO DE DROGAS

SINTESE:

Durante patrulhamento Tático, está equipe visualizou o adolescente S. 14 anos de idade com uma pochete preta em sua mão, este que ao notar a aproximação da equipe se evadiu em desabalada carreira sendo acompanhado pela equipe e detido pelo bairro Nova conquista, no momento da abordagem S. ofereceu resistência sendo necessário o uso de força física moderada para contê-lo; submetido a busca pessoal foi localizado no bolso de sua bermuda R$53,00; já no interior da pochete fora localizado:

– 14 porções de maconha

– 15 pedras de crack

– 13 eppendorfs de cocaína.

Diante dos fatos o adolescente conduzido ao plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos determinou a apreensão das drogas e do adolescente sendo este Encaminhado a fundação Casa andorinhas no município de Campinas.