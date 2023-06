Turismo Brasil: Como os cassinos podem impulsionar o setor

Como os cassinos podem impulsionar o crescimento do setor do turismo

A pandemia que começou em 2019 teve um enorme impacto no setor do turismo no Brasil. Antes desta, o turismo no Brasil era um dos setores que mais investimento e retorno recebia ao longo dos anos, movimentando valores a rondar os R$200 Bilhões por ano.

Por essa razão, atualmente, este setor está a ser reestruturado, e em constante procura da melhor forma de crescimento, uma vez que procura-se que seja, novamente, uma das principais fontes de rendimento do país.

Estão a ser analisadas as melhores formas de impulsionar novamente o setor do turismo no Brasil, bem como a sua inovação e desenvolvimento. Uma das ideias que está em aberto é a construção de cassinos integrados em resorts.

Esta opção costuma ser muito apreciada pelos turistas, pois este tipo de estabelecimento oferece aos consumidores uma experiência de cassino tradicional, mas num ambiente bastante luxuoso.

Desta forma, com os cassinos incorporados nos resorts, os turistas e jogadores podem desfrutar de uma experiência normal de cassino como as slots cassino caça-níqueis, as mesas de pôquer, blackjack, roleta, enquanto a sua família desfruta de tudo o que o resort tem para oferecer.

Para além disso, os jogadores, podem, ao mesmo tempo, desfrutar das outras atrações do resort, como os torneios presenciais, os diversos bares e restaurantes, as piscinas, entre muitas outras ofertas.

Atualmente, qualquer jogador no Brasil que queira divertir-se e se entreter em jogos de casino, apenas o poderá fazer através dos cassinos online. Apenas estas plataformas que exploram os jogos de azar podem disponibilizar esses serviços de jogo de cassino.

A legislação que tem de ser ultrapassada

Desde 1946, até aos dias de hoje, que no Brasil a exploração de jogos de fortuna e azar em casinos físicos é proibida, levando a que esta solução necessite de ultrapassar alguns entraves. No entanto, em 2022 foi aprovado o Projeto de Lei 442/91, que permite a regulamentação deste tipo de jogo de cassino, bem como outros tipos de jogo como o bingo e o jogo do bicho.

No entanto, existem algumas limitações neste projeto, sendo que todos os cassinos criados e legislados terão de funcionar juntamente com resorts e/ou complexos turísticos. Para além dessa obrigação, existirá uma limitação de estabelecimentos por estado. Estados com maior densidade populacional poderão construir mais projetos do que os com menos densidades populacionais.

O principal objetivo deste Projeto de Lei é a criação de milhares de empregos em regiões turísticas, longe dos grandes centros urbanos, pois os projetos de cassinos serão efetivados em locais turísticos com complexos grandes e resorts.

Esta medida, pensa-se que proporcionará um enorme desenvolvimento econômico para cada região afetada, empregando mais pessoas na hotelaria, mas não só, pois criará empregos também na restauração, nos transportes, nas atividades recreativas e culturais, entre outras.

Desta forma, o Estado Brasileiro conseguirá beneficiar de uma enorme injeção de dinheiro, tanto em impostos por parte dos turistas, como dos novos empregos que irá criar. Desenvolvendo, de uma forma exponencial, o setor do turismo, mas também melhorando as contas do país.

Como funciona esta estratégia noutros países

Existem centenas de países que utilizam esta estratégia para impulsionar as suas contas, levando a que entrem bilhões de reais nos cofres de cada Estado. Um dos exemplos mais conhecidos, é a cidade de Las Vegas, sendo que a maior parte da economia dessa cidade se centra nos jogos de cassino associados com grandes hotéis e resorts.

Por outro lado, Macau também utiliza os cassinos físicos para impulsionar a sua economia, sendo que tem os três maiores estabelecimentos de cassinos com resorts de toda a Ásia.

De salientar que alguns países da América do Sul já utilizam esta estratégia para melhorar o seu setor do turismo, como é o caso da Argentina e do Chile. Estes países apresentam alguns cassinos associados a complexos ou resorts, levando a que muitos brasileiros se dirijam lá para desfrutar deste tipo de experiência.

Posto isto, é evidente que o Brasil está a perder uma excelente forma de impulsionar o turismo no país. O Brasil é um dos países do mundo mais procurados pelos turistas, por isso a introdução deste tipo de resorts seria muito vantajoso, levando a que cada vez mais turistas optarem pelo Brasil como destino de férias e de lazer.

Sendo assim, é necessário uma rápida concretização desta ideia, para que comece a ganhar forma e para o setor do turismo voltar a ter valores iguais ou superiores aos que tinha antes do início da pandemia.