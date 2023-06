A redação da estudante Ana Lívia Florentino, do 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Freire, em Americana, foi selecionada pelo Projeto EPTV na Escola, um concurso de redação entre todos os estudantes do 9º Ano do Ensino Fundamental das escolas da rede municipal, estadual e particular das cidades da área de cobertura geográfica da emissora.

O texto de Ana Lívia, aluna do professor Carlos Eliton Souza de Azevedo, tem o título “Conexão Natureza”, e trata da desvalorização do Meio Ambiente diante da oferta de inovações tecnológicas e da necessidade humana de contato com a natureza.

Ana Lívia é estudante da EMEF Paulo Freire desde 2015 e, de acordo com a coordenadora pedagógica da unidade, Roberta Fonseca Vilela, é “atenta, participativa e prestativa” com colegas e educadores. “Sempre se destacou por ser estudiosa e dedicada aos estudos, é aluna destaque, exemplo para seus colegas e muito querida por seus professores. Nossa Rede Municipal de Ensino certamente está muito bem representada, desejamos muito sucesso para Ana Lívia!”, disse Roberta.

O secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, comemorou a seleção. “Sabemos da massiva participação de estudantes de todo o estado e do sul de Minas Gerais e ficamos otimistas em ver Americana representada. Este resultado preliminar indica a relevância de estimular o potencial leitor e redator entre os discentes e é o que continuaremos fazendo”, declarou.

As próximas etapas incluem a divulgação dos semifinalistas em setembro e, em outubro, dos nomes dos dez finalistas. Estão marcadas para dezembro a solenidade de encerramento e a entrega dos prêmios aos dez finalistas, à escola do primeiro colocado e aos professores orientadores dos alunos premiados.

