Motoboy por profissão e influencer por paixão, Álvaro mostra com muito bom humor a rotina dos profissionais do delivery.

Com vídeos que viralizaram nas últimas semanas, passando de 800 mil visualizações numa única publicação no Instagram e mais de 700 mil likes no Tiktok, ele foi convidado como embaixador da empresa Pneus Technic no evento Festival Interlagos, que aconteceu na capital paulista neste final de semana.

Com público de mais de 100 mil pessoas, este é considerado o maior festival de experiências do mundo e um dos maiores encontros de motociclistas do país.