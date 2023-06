Casal de idosos esquece R$4 mil em carro de app e motorista devolve

Casal de idosos guardava o dinheiro para consertar Kombi utilizada para vender caldo de cana.

Para a maioria de nós, devolver o dinheiro perdido por alguém é nada além de uma obrigação. O motorista de aplicativo, Thiago Rodrigues dos Santos, que trabalha em Praia Grande, Litoral Sul de São Paulo, também pensa assim.

Uma idosa e o marido dela esqueceram R$4 mil no carro de Thiago. Depois de deixar o casal em seu destino, o motorista percebeu que eles tinham esquecido uma bolsa dentro do veículo e, ao abri-la, viu o dinheiro. “Tive mais pressa ainda em devolver. Imaginei o desespero deles”, afirmou Thiago.

Foi emocionante a reação dele quando me viu. Ele e a esposa estavam aflitos pela situação. Choraram muito e agradeceram a Deus. O dinheiro seria para pagar o conserto de uma Kombi que eles usam para vender caldo de cana na feira”, lembrou o motorista.

Tudo aconteceu em um sábado, dia 27 de agosto, após uma corrida entre os bairros Balneário Maxland e Jardim Melvi.

Thiago contou que, quando os idosos desembarcaram e ele foi buscar outro passageiro, olhou para o banco de trás e viu que o casal havia esquecido uma bolsa dentro do carro dele.

Thiago disse ter aberto a bolsa para procurar algum contato. E foi justamente quando encontrou o dinheiro. Nesse momento, o motorista decidiu seguir ao local de embarque.

Ao chegar no endereço ele percebeu que o portão estava aberto e chamou pelos idosos, que ficaram muito felizes e aliviados ao vê-lo.

O motorista fez um vídeo do momento em que reencontrou seus passageiros e devolveu o dinheiro a eles.

A idosa chora emocionada com o gesto, enquanto o marido demonstra toda a gratidão e alegria em receber o dinheiro de volta.

