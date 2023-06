Molina traz UniãoBR para projeto 2024

Com UniãoBR, Molina vai buscar vice

Na segunda-feira, dia 26 de junho, os partidos Republicanos e União Brasil anunciaram parceria com o objetivo de fortalecer suas chances na eleição majoritária de 2024. A aliança tem como foco a candidatura do suplente de deputado estadual Ricardo Molina à prefeitura de Americana.

O União Brasil, uma das maiores legendas do país, é resultado da fusão entre o PSL e o DEM que aconteceu em 2021. Com a parceria, Ricardo Brino assumirá a presidência do diretório local em Americana, onde trabalhará para formar um grupo competitivo. Brino afirmou que “o União Brasil terá uma chapa de vereadores competitiva, além de apoiar o projeto de Molina, que acredita na renovação política”.

Milton Leite Filho, deputado estadual do União Brasil por São Paulo e segundo secretário na Alesp, responsável pela concretização do apoio entre os partidos, destacou que “essa será a primeira nominata na cidade. Acreditamos que a parceria com o Republicanos em um projeto majoritário para 2024 será importante para o crescimento do partido na região”.

Por sua vez, o presidente do Republicanos em Americana e suplente de deputado estadual, Ricardo Molina, reforçou o compromisso com o União Brasil. “Iniciamos as conversas em março e agora consolidamos essa parceria. Agradeço a confiança depositada em nosso trabalho e, juntamente ao apoio que o Governador Tarcísio de Freitas tem nos dado, tenho certeza de que Americana só tem a ganhar com essa união.”

Essa aliança estratégica entre o União Brasil e o Republicanos fortalece a representatividade política das siglas em Americana, destacando o compromisso com o desenvolvimento da região e a renovação no cenário político atual.

OSWALDO, CRIVA E ODÉCIO- A nova composição do União precisará resolver adiante como ficam nomes históricos do finado DEM e o PSL. Os ex-vereadores Oswaldo Nogueira e Capitão Crivelari e o pai da vereadora Nathalia Camargo Zé Odécio estavam debatendo o futuro da legenda.

