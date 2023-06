Viralizou depois de mostrar infecção pós extração do siso

Uma jovem viralizou no TikTok após compartilhar fotos do siso

e das complicações pós-cirúrgicas da extração de seus dentes do siso. Felizmente, a jovem está bem e fora de risco. Essa situação serve como um lembrete de que a odontologia não se limita apenas aos dentes, mas envolve todo o corpo humano.

A jovem teve uma experiência difícil, chegando a desenvolver um derrame pleural, mas agora está em casa terminando o tratamento. “Os primeiros dias foram horríveis. Eu não conseguia caminhar, sentar, mexer os braços ou fazer qualquer coisa. A dor era intensa, os remédios eram fortes e eu só dormia. Fazia exames todos os dias para verificar se a infecção estava piorando, e tomava muito soro e antibióticos também”, disse a estudante.

O inchaço foi tão grande que deslocou a traqueia da jovem, fazendo com que ela ficasse três dias sem conseguir comer e até mesmo tendo falta de ar. É importante lembrar que a extração de dentes do siso pode ter complicações e que é fundamental seguir as instruções do dentista após a cirurgia para evitar problemas graves.

A cirurgiã-dentista e especialista em saúde bucal, Dra. Bruna Conde, comenta que, a saúde bucal está diretamente relacionada à saúde geral, e por isso é importante cuidar dos dentes e da boca, mas também estar atento a possíveis complicações e buscar ajuda profissional caso necessário.

A extração do dente siso é um procedimento comum na odontologia, mas requer cuidados específicos para prevenir complicações. É importante que o paciente seja avaliado antes da cirurgia, com exames de imagem para avaliar a posição do dente, a anatomia da raiz e a proximidade com outras estruturas, como nervos e vasos sanguíneos. Essa avaliação ajuda a identificar riscos potenciais, como a dificuldade de acesso ao dente, a presença de infecção ou inflamação, ou a possibilidade de danificar outras estruturas durante a extração.

A falta de exames pré-operatórios e a falta de prescrições para o período pré e pós-cirúrgico são preocupações graves que podem levar a complicações de saúde graves, como a infecção generalizada que pode levar à morte.

“A infecção após a extração do dente pode ocorrer por diversos motivos. Um dos principais fatores que contribuem para a infecção após a extração do dente é a presença de bactérias no local. As bactérias podem se acumular na região do dente extraído, principalmente se não houver uma boa higiene bucal durante o período de recuperação. As bactérias podem causar inflamação e dor no local, além de gerar pus e mau hálito.” Destaca a Dra. Bruna Conde.

Outro fator que pode contribuir para a infecção após a extração dentária é a baixa imunidade do paciente. Pacientes com imunidade comprometida, como aqueles que passaram por tratamento de câncer, ou que sofrem de doenças crônicas como diabetes, podem ter maior risco de desenvolver infecções após a extração dentária.

A exposição do osso após a extração também pode ser um fator de risco para a infecção. Quando o dente é extraído, o osso que o sustentava fica exposto. Se esse osso não for coberto adequadamente pelo tecido gengival, pode haver uma maior chance de infecção.

Por fim, algumas doenças pré-existentes, como a doença periodontal ou a osteoporose, também podem aumentar o risco de infecção após a extração dentária.

Para evitar esses riscos, é importante ser avaliado toda a condição bucal e médica prévia para saber quando o procedimento pode ser realizado com segurança e seguir cuidadosamente as instruções do dentista após a extração do dente do siso. Algumas das recomendações incluem:

1. Manter a higiene oral adequada: escovar os dentes suavemente e língua com cuidado, conforme orientação do dentista.

2. Não fumar ou diminuir o consumo exagerado: o tabagismo pode retardar a cicatrização e aumentar o risco de infecção.

3. Evitar alimentos duros e quentes: alimentos duros podem causar dor e desconforto no local da extração, enquanto alimentos quentes podem aumentar o risco de sangramento.

4. Fazer compressas de gelo: aplicar compressas de gelo na região da extração pode ajudar a reduzir o inchaço.

5. Tomar os medicamentos prescritos pelo dentista antes e após a cirurgia: o dentista pode prescrever medicamentos para evitar o inchaço, aliviar a dor e prevenir a infecção.

Bruna Conde orienta que caso o paciente apresente sinais de infecção após a extração do dente, como dor intensa, inchaço, vermelhidão no local, mau hálito ou febre, é fundamental procurar imediatamente um profissional para avaliação e tratamento adequado. O tratamento para a infecção pode incluir instrução sobre higiene no local, o uso de antibióticos, analgésicos e anti-inflamatórios, laserterapia, além de cuidados locais para manter o local limpo e evitar a progressão da infecção.

Extrair sisos não precisa ser algo traumático e nem gerar medo nas pessoas, desde que os cuidados adequados sejam tomados. A extração do dente siso pode ser necessária em determinada fase da vida por diversos motivos. O dente siso, também conhecido como terceiro molar, é o último dente a nascer na boca, geralmente entre os 17 e 25 anos de idade. No entanto, muitas vezes, não há espaço suficiente na boca para que o dente siso cresça e se desenvolva adequadamente. Isso pode levar a uma série de problemas bucais, incluindo dor, infecção, cárie, inflamação e até mesmo danos aos dentes adjacentes.

Além disso, a extração do dente siso pode prevenir problemas mais graves no futuro, como o desenvolvimento de cistos e tumores. De acordo com a American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, cerca de 85% dos adultos precisam extrair pelo menos um dente siso em suas vidas.

“É essencial que o paciente se sinta confortável e seguro durante todo o processo de extração do dente siso, e para isso, é fundamental escolher um dentista experiente e capacitado. O dentista deve realizar uma avaliação pré-operatória completa para identificar possíveis riscos e garantir que o procedimento seja realizado com segurança. Além disso, é importante lembrar que cada caso é único e pode exigir cuidados específicos. Por isso, é essencial discutir todas as dúvidas e preocupações com o dentista antes da cirurgia e seguir as instruções cuidadosamente para garantir uma recuperação segura e livre de complicações.” Finaliza a Dra. Bruna Conde.

Mais Sobre Bruna Conde:

Dra. Bruna Conde – Cirurgiã-Dentista.

CRO SP 102038 “Sou uma dentista antenada e busco estar ligada em tudo o que faz bem para a nossa saúde.”

Há mais de 10 anos de formada, mais de 7000 sorrisos realizados, Dra. Bruna Conde é especialista e em frequente atualização. Realiza pessoalmente todos os tratamentos listados em seu consultório através de protocolos baseados em evidência clínica e científica através do largo convívio social de pacientes, mestres renomados e profissionais da área da saúde que visam o tratamento multidisciplinar. Conhecida por ter uma postura humana, detalhista, visão do paciente como um todo, acolhedora com humor e risada única.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento