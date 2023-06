Jovem Pan emite nota após ação da PF no interior

A Jovem Pan esclarece que o empresário Milton Oliveira

não faz mais parte do grupo de afiliados da Rede Jovem Pan, desde 20 de abril deste ano. O contrato com a DPV Limitada, empresa que administrava a Jovem Pan Itapetininga, foi rompido de imediato, por iniciativa do Grupo Jovem Pan, logo após a fala do radialista que usou o espaço da programação local da afiliada para manifestar apoio aos atos criminosos de oito de janeiro e para declarar ter apoiado financeiramente os protestos que levaram à depredação em Brasília.

O Grupo JP reforça a posição em defesa da democracia e do Estado de Direito, razão pela qual se viu obrigado a adotar medidas legais contra o empresário Milton Oliveira com o objetivo de preservar a credibilidade de uma empresa que tem 80 anos de história na radiodifusão.

SOBRE A JOVEM PAN

Com mais de 80 anos no setor de comunicação, o Grupo JP está focado na produção de conteúdo utilizando a tecnologia na distribuição de informação, entretenimento e esportes. O jornalismo Jovem Pan é reconhecido por estar presente na cobertura dos principais fatos do Brasil e do mundo. Historicamente, a JP sempre defende a Liberdade de Imprensa, a Liberdade de Expressão e a pluralidade de ideias.

Com atuação multiplataforma, a marca Jovem Pan é referência de audiência em todo o Brasil através Rádio JP (News e FM) e suas afiliadas, na TV paga, no site, nos canais Jovem Pan no YouTube e nas redes sociais JP.

Estudo da Kantar IBOPE Media aborda o poder da influência negra na mídia e publicidade

De acordo com dados do Censo 2022 do IBGE, 56% da população brasileira é formada por negros. Com tamanha representatividade, o Data Stories, conteúdo mensal da Kantar IBOPE Media, aborda neste mês de junho a presença negra nos espaços de mídia e publicidade.

A força da mídia

A importância da representatividade na mídia fica clara quando entendemos seu alcance poderoso em nosso país e, consequentemente, seu potencial para reforçar ou questionar padrões através das mensagens.

Poder de influência

Dados do Celebscore mostram que entre 317 celebridades pesquisadas, as mulheres negras têm pontuação acima da média da pesquisa.

A cantora Iza é a 5ª celebridade mais admirada e a 3ª no atributo Formadora de Opinião entre as 319 testadas. Já o Celebscore do ator Lázaro Ramos é 9% maior que a média das celebridades e ele ainda ocupa a 4ª posição na identificação com o segmento Universidades. Dos 25 atributos pesquisados, a atriz Erika Januza fica no top 15 de 16 deles. O cantor Thiaguinho tem 95 mais awareness (conhecimento) do que a média de afinidade positiva com seis segmentos de mercado, enquanto Emicida tem mais de 80% de afinidade com o segmento Games, em relação à média das celebridades.

Protagonismo feminino

O protagonismo feminino também está em alta entre as negras. Das 150 mulheres pesquisas, 16 são negras. Nove delas – Camila Pitanga, Erika Januza, Iza, Jennifer Nascimento, Lucy Ramos, Pathy Dejesus, Rebecca Andrade. Sharon Menezzes e Taís Araújo – têm nota acima da média em 16 dos 25 atributos, incluindo Credibilidade, Formadoras de Opinião e Admiração. Nos atributos Especialista, Boa Porta-Voz, Carismática e Vida Saudável, Erika Januza, Iza, Jennifer Nascimento e Rebecca Andrade estão no top 5.

Relação com a mídia e as marcas

O estudo relembra que no ano passado houve um aumento de +197% do investimento publicitário da categoria de eventos sociais e culturais, um dos principais crescimento do período, e um forte exemplo desta categoria foi a Feira Preta, que chegou a sua 20ª edição, com realização no Memorial da América Latina, com exposições de empreendedores e shows musicais.

Mas ainda sobre publicidade e relação com as marcas, 41% dos negros costumam seguir as marcas nas redes sociais, 43% fazem buscam na internet sobre os produtos que são anunciados enquanto assistem TV, e 35% confiam na indicação de produtos pelas celebridades.

Mais negros na TV e na publicidade

Os negros ainda são minoria no jornalismo, tendo apenas 30% de representantes, segundo dados do Perfil do Jornalista Brasileiro em 2021. Já na publicidade, 31% das campanhas com negros são estreladas por celebridades. Telecomunicações e Higiene Pessoal e Beleza são os setores com a maior presença de negros em suas campanhas, aproximadamente 60%. Iza, Menor Nico, Paulo Vieira, Rebecca Andrade e Taís Araújo formam o top5 das celebridades negras na mídia.

Alto potencial de consumo

As marcas que conseguem criar conexão com o público negro geram potencial de consumo, com intenção de compra acima da média da população em diversos produtos como primeiro automóvel, apartamento ou casa, moto/scooter, tablet, videogame e TV conectada.

Kantar Crew

Diversidade e inclusão são temas relevantes e importantes para a Kantar. Por isso, criou a Kantar CREW, um ERG global (grupo de recursos de funcionários), que reúne indivíduos de diferentes culturas, raças e etnias no trabalho. É um espaço seguro onde os colaboradores da Kantar podem ouvir, aprender e serem ouvidos, independentemente de sua formação.

Sobre a Kantar IBOPE Media

A Kantar IBOPE Media oferece as mais abrangentes e precisas informações sobre consumo, desempenho e investimento de mídia, provendo aos clientes da América Latina dados para a melhor tomada de decisão. A Kantar IBOPE Media conta com aproximadamente 3.500 colaboradores e possui operações em 15 países latino-americanos.

