Golpe de emprego no face irrita usuários

Um golpe de emprego no facebook que usa

a Amazon como chamariz tem irritado usuários da plataforma. O golpe atrai os navegantes prometendo ganhos diários de R$ 700 por dia- ou algo entre R$ 15 mil e 20 mil por mês. O golpe/anúncio tem erros de português grosseiros e gerado bastante reclamações mesmo nos comentários da postagem.

A postagem joga o usuário da rede para um formulário. Como o valor a ser pago é alto, o anúncio atrai muita gente para o formulário, mas, dizem os usuários, os problemas começam quando o ‘futuro trabalhador’ tenta se inscrever para fazer o tal trabalho de casa.

Nos comentários, os relatos são de que se trata de golpe para retirar dinheiro de ‘inscrição’ daqueles que buscam o serviço.

RECLAMAÇÃO CONTRA O FACEBOOK– Parte dos usuários que comentam nas postagens cobram responsabilidade do Facebook/Meta por permitir este tipo de publicação.

Procon divulga pesquisa de taxas de juros para consignados

Levantamento sobre as taxas de juros de empréstimos consignados para servidores públicos estaduais de SP, aposentados do INSS e empregados de empresas privadas realizado pelo Núcleo de Pesquisas da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor do Procon-SP constatou diferenças de até 2,71 pontos percentuais entre as instituições financeiras para contratos com prazo de 48 meses. Enquanto um banco apresentou taxa de 2,49% ao mês, outro apontou 5,20% ao mês (funcionário de empresa privada).

Nos contratos com prazo de 12 meses a maior diferença em pontos percentuais foi de 2,47; um banco apresentou taxa de 2,49% ao mês e outro, 4,96% ao mês para o mesmo tipo de vínculo (funcionário de empresa privada).

Taxas médias para cada tipo de contrato

As taxas médias identificadas para contratos de 12 meses foram de 2,52% ao mês para os servidores estaduais, 1,94% ao mês para os aposentados e 3,91% ao mês para os trabalhadores da iniciativa privada. As menores e maiores taxas, respectivamente em cada categoria foram: de 1,54% a.m. e 4,00% a.m. (diferença de 2,46 em pontos percentuais) para os servidores públicos estaduais; 1,87% ao mês e 1,97% ao mês (diferença de 0,10 p.p.) para aposentados e 2,49% a.m. e 4,96% a.m. (diferença de 2,47 p.p) para os trabalhadores da iniciativa privada.

Já para contratos de 48 meses, as taxas médias identificadas na pesquisa do Procon-SP foram de 2,71% ao mês para servidores públicos estaduais, 1,95% ao mês para aposentados do INSS e de 3,87% ao mês para trabalhadores da iniciativa privada. As menores e maiores taxas, respectivamente em cada categoria, foram: de 1,54% a.m. e 4,06% a.m. (diferença de 2,52 p.p.) para os servidores estaduais; 1,88% a.m. e 1,97% a.m. (diferença de 0,09 p.p.) para aposentados e 2,49% a.m. e 5,20% a.m. (diferença de 2,71 p.p.) para trabalhadores privados.

O levantamento, que será quadrimestral, observou como parâmetros a taxa de juros máxima do empréstimo consignado praticada em 1 de junho, para clientes pessoa física não preferenciais – servidores públicos, aposentados INSS e funcionários de empresas privadas. Seis bancos participaram da coleta: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander, a partir de informações colhidas instituições financeiras que atuam no Estado de São Paulo.

Veja aqui a pesquisa completa.

Comparação com pesquisa realizada em fevereiro

Na comparação com o primeiro levantamento do Procon-SP sobre as taxas de empréstimo consignado, feito em fevereiro, houve um aumento médio nas taxas oferecidas em contratos para empregados de empresas privadas com prazo de 12 meses (3,88% para 3,91% a.m. – elevação de 0,03 p.p.) e também de 48 meses (de 3,70% para 3,87% a.m. – elevação de 0,17 p.p.).

Para os demais vínculos, houve redução nas taxas: para contratos de 12 meses para servidores públicos estaduais e aposentados do INSS, – 0,27 p.p. e – 0,09 p.p., respectivamente; e para contratos de 48 meses, – 0,12 p.p. e – 0,11 p.p., também respectivamente.