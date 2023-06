Mulheres 40+ vem conquistando espaço na mídia e na vida

Foi-se o tempo em que passar dos 40 anos (Mulheres 40+) era sinônimo de etarismo.

Com o passar dos anos, as mulheres estão se mantendo cada vez mais jovens, ativas e saudáveis, graças a recursos da medicina estética, bem como o acesso a informação e o cuidado delas para com elas mesmas.

Não é à toa que se diz que os 40 são os novos 30 e os 30 os novos 20. Foi assim, que durante a década de 80 surgiu o termo “idade da loba”, quando a mulher ao atingir a maturidade, conquistava uma vida mais ativa, madura e até mesmo a própria liberdade.

Um reflexo na sociedade atual, mulheres donas de si, capazes de realizar as mesmas atividades que realizavam quando jovens e ainda com mais perfeição e sabedoria. Um grande exemplo, é a atriz Sharon Menezes, que aos 39 anos conquistou sua primeira protagonista de um folhetim da Globo, a novela Vai na Fé.

Antigamente, talvez esse feito não fosse possível, já que as protagonistas ficavam na faixa dos 20 anos. Mas segundo o doutor em medicina e cirurgião plástico especialista em face e em Deep Plane Facelift, os avanços tecnológicos na medicina voltados para a estética e a vontade de se manter jovem, podem ser fatores determinantes dessa mudança. “Sejamos honestos, se até os empregadores olham as redes antes de contratar alguém, os julgamentos pela aparência são cada vez mais constantes. Hoje temos o que há de melhor na medicina e podemos ressaltar a beleza natural de uma pessoa sem que seu rosto seja deformado por algo que descaracterize sua expressão”, comenta o especialista.

Muitas mulheres desejam parecer mais jovens e com isso, o mercado se aproveita para vender soluções milagrosas inexistentes. A influência das redes e até mesmo das protagonistas, ditam uma estética considerada perfeita e muitas vezes, inalcançável. Ter em seus destaques mulheres de 40 anos como protagonistas, fazem uma grande diferença nos laços entre beleza, idade e a relação estabelecida pelo público que a consome. “Já atendi mulheres que se comparavam com famosas ou que queriam se parecer com elas. Se reconhecer uma mulher com 48 anos, por exemplo, mas incomodada com o envelhecimento da pele, e que busca uma forma de se sentir bem consigo mesma é uma mulher que sabe o que quer. Rejuvenescer é possível, mantendo o principal, a essência da maturidade”, explica o médico.

Envelhecer é uma arte, que traz em sua tela traços de uma vida bem vivida, mas que podem ser amenizados, tornando o processo do envelhecimento, agradável. “Já dizia Coco Chanel: ‘Você pode ser linda aos 30, charmosa aos 40 e irresistível para o resto da vida’. O segredo é ver o que existe de melhor no mundo e aplicar no meu dia a dia para que os meus pacientes se sintam seguros e satisfeitos com suas aparências. Esse é o benefício de uma juventude com maturidade”, completa.

Ex-PM hot influencer, Márcia Carvalho estreia na RedeTV

A ex-policial militar que é terapeuta tântrica e hot influencer no OnlyFans, Márcia Carvalho, vai reforçar o elenco dos programas de João Kléber, na RedeTV!. Ela vai estrelar as famosas pegadinhas, responsáveis por uma das maiores audiências da emissora, e encarnar a sedutora no novo Teste de Fidelidade, que reestreia em breve.

“Sempre assisti na TV e dei muita risada, mas nunca imaginei que estaria ali um dia. Foi um convite inesperado, surgiu depois da repercussão da polícia. É a minha primeira experiência em TV e estou me dedicando muito a essa nova fase, assistindo referências e conversando com outros atores para aprender. Na frente das câmeras é humor e safadeza”, brinca a nova atriz. “É bem divertido gravar, a gente acaba rindo muito e improvisando o tempo todo”.

Ao contrário do que muitas pessoas possam imaginar, gravar as pegadinhas e o Teste de Fidelidade exige muita dedicação, paciência, improviso e muito jogo de cintura para lidar com as reações das vítimas. É o que garante a nova atriz. “Pensei que fosse mais fácil, que era sensualizar e pronto”, confessa. “É sempre uma surpresa, tudo é inesperado na hora de gravar. E isso é um desafio enorme. Em cena é muito deboche, provocação e sedução, não tem essa coisa de personagem”.

