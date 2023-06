A atriz Susana Vieira, de 80 anos de idade, marcou presença na festa

de aniversário de Patrícia Cupello, diretora da TV Globo. Com isso, a artista aproveitou para compartilhar detalhes de sua relação com as colegas de trabalho da vênus platinada, apontando que elas sentem inveja de seu destaque na emissora da família Marinho.

Desse modo, de acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a intérprete de Cândida em ‘Terra e Paixão’, atual novela da faixa das nove horas, afirmou possuir amizade apenas com indivíduos da direção e produção do canal carioca, assim descartando uma relação com as estrelas conhecidas pelo público.

Na sequência, Vieira declarou não ter precisado se relacionar com ninguém que possui um cargo de destaque buscando interesses profissionais. Ela ainda confessou ter se relacionado com profissionais dos bastidores, inclusive homens casados. Entretanto, reforçou estar solteira na época.

Com a declaração da global, os convidados caíram no riso. “As atrizes costumam ser muito invejosas. Têm inveja de mim. Não tenho amizade lá dentro. Conheço uma pessoa ou outra de atriz, mas minhas melhores são amigas da direção e da produção. É engraçado, né? Não casei com ninguém lá de dentro. Não peguei um diretor. Tem uma coisa: Peguei muito câmera man, pessoal da externa, assistente de produção… essa foi a minha turma. Tinha muito casado, mas não tinha nada a ver, eu era solteira”, disse.

Luiza Ambiel lança série especial do dia dos namorados em plataforma de conteúdo adulto

A rainha da banheira do Gugu lançou 10 episódios adultos.

Luiza Ambiel inovou nessa semana especial e lançou uma série adulta com 10 episódios com o tema do Dia dos Namorados em suas plataformas de conteúdo adulto.

As cenas têm a morena se preparando para o dia dos namorados, preparando jantar, banho, tomando um vinho e jantando com o seu

acompanhante “brinquedinho toy”.

O conteúdo já está disponível nas plataformas de conteúdo adulto Privacy e Onlyfans.

