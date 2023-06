Um ajudante geral de 24 anos foi preso após agredir sua esposa, uma cozinheira de 20 anos, no bairro Planalto do Sol, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta segunda-feira, por volta das 14h.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada via COPOM para atendimento de ocorrência de desinteligência. No local, em contato com a vítima, esta informou que seu marido estava desde o dia anterior fora de casa, e que retornou bastante agressivo, vindo arremessar uma garrafa de cerveja em sua direção, lesionando sua mão esquerda e a ameaçando de morte com uma faca.

Em seguida, ainda segundo a vítima, ela se trancou dentro da residência com o filho do casal de um ano e meio, colocando uma geladeira atrás da porta e ligando o som em volume alto.

Com o apoio das demais equipes e após uma hora e meia de negociação com o indiciado, que estava bastante irredutível, o mesmo acabou decidindo deixar a residência sem resistência, sendo submetido a busca pessoal, onde nada de ilícito foi localizado. As partes foram conduzidas até o Hospital para atendimento e posterior até o Plantão Policial, onde o indiciado permaneceu preso.