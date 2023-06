Cão idoso do CCZ que sofria convulsões é adotado

Um cão idoso do CCZ, que se chamava Josenel, foi finalmente adotado e está ganhando mais dignidade nesta fase avançada de sua vida. Agora ele se chama Café.

A conquista aconteceu através de ação da página @adoçãoccz, um grupo de voluntários que organiza feiras e busca dar visibilidade aos animais resgatados do Instituto de Zoonoses.

Após uma intensa campanha, Café tocou o coração de uma família que o adotou. O cãozinho é bem idoso e sofria no canil, tinha convulsões constantes e chegou a ser encontrado na chuva certa vez, devido a esse problema de saúde.

Agora, ele é muito mimado e amado em seu novo lar. Usa roupinha de frio e tem sua caminha confortável.

Feiras de Adoção

O CCZ possui muitos animais adultos, cães e gatos, que esperam por uma oportunidade de serem adotados. As feiras de adoção são realizadas aos sábados, das 9h ao 12h. Interessados devem levar documento e comprovante de endereço.

