Tchau, bigode chinês: lifting facial faz sucesso

Por mais que as rugas e linhas de expressão sejam marcas naturais do tempo, elas podem impactar negativamente na autoestima. Para muitos, a presença de sinais de envelhecimento muda consideravelmente a percepção de si mesmos. O mais importante é sentir-se confortável e confiante, independentemente das suas escolhas; por isso, muita gente opta por tratamentos estéticos para recuperar o amor próprio e livrar-se dos incômodos que afetam a autoimagem.

Com o passar dos anos, a produção de colágeno e elastina na pele diminui, levando à perda de elasticidade e, por consequência, à flacidez. Uma das marcas mais acentuadas do rosto é o famoso “bigode chinês”, linhas ao redor da boca que comumente delimitam o sorriso. Ele pode ser amenizado com um procedimento não invasivo chamado de lifting facial.

“O lifting facial estimula a produção dessas substâncias, ajudando a aprimorar a firmeza e a elasticidade, minimizando com muita eficácia os sinais mais visíveis de envelhecimento”, declara Renata Taylor, fisioterapeuta e consultora da HTM Eletrônica, indústria referência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos eletromédicos e estéticos.

Um dos equipamentos dedicados ao lifting facial, para quem deseja dar um up no visual, é o Stimulus Face Maxx, da HTM Eletrônica. Ele é eficaz na redução de linhas de expressão, rugas e bigode chinês, pois estimula o colágeno e ajuda a suavizar as marcas, melhorando a elasticidade da pele.

Mas esses não são os únicos benefícios do procedimento. Renata Taylor elenca, a seguir, outras vantagens. Confira:

Contorno facial mais definido

À medida que envelhecemos, a pele pode começar a ceder, resultando em uma perda de definição do contorno facial. O lifting pode ajudar a restaurar a forma e o contorno da face, realçando os traços e proporcionando um aspecto harmonioso.

Resultados duradouros e naturais

Embora variem de pessoa para pessoa, esse tratamento geralmente oferece resultados duradouros. Ao estimular a produção de colágeno, ele promove uma melhora gradual e natural da pele. Os resultados podem ser notados já na primeira sessão, mas é recomendada consistência nas visitas ao esteticista para alcançar o máximo de benefícios.

Procedimento não cirúrgico

Ao contrário das cirurgias faciais tradicionais, o procedimento não é invasivo. Isso significa que não são necessárias incisões, anestesia geral ou tempo de recuperação prolongado. Normalmente, os pacientes podem retornar às suas atividades normais logo após a sessão.

“Vale ressaltar que o tratamento continua em casa, através de uma rotina de cuidados, como limpeza, tonificação e hidratação. Atente-se sempre a usar produtos específicos para o seu tipo de pele e que sejam próprios para combater os sinais de envelhecimento. Além disso, é importante não esquecer o uso do protetor solar diariamente. Escolha um produto com um fator de proteção adequado e reaplique ao longo do dia para garantir a proteção desejada”, orienta Renata.

