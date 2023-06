Ônibus com passageiros tomba na Anhanguera em Sumaré

Um ônibus tombou na Rodovia Anhanguera sentido interior, em frente a indústria Honda.

Os passageiros conseguiram sair pelo teto do veículo, ao menos uma pessoa ficou gravemente ferida. Seis viaturas do serviço de resgate atendem os passageiros no canteiro da pista.

LEIA TAMBÉM: Pai morre em SBO tentando defender a filha de violência doméstica

As três faixas da Rodovia Anhanguera no quilômetro 109 estão bloqueadas, condutores devem acessar a pista marginal próximo à 3M.

Ocorrência está em andamento.

FAÇA PARTE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP