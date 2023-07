Pedófilo confessa chorando ter sequestrado menina de 12 anos no DF

Um vídeo reproduzido nas redes sociais mostra o momento em que o pedófilo Daniel Moraes Bittar, de 42 anos, confessa aos policiais que sequestrou uma menina de 12 anos no Distrito Federal.

A criança estava a caminho da escola quando foi sequestrada por Daniel e uma mulher que ainda não foi identificada. Ela foi dopada e levada ao apartamento dele dentro de uma mala.

A menina é sobrinha de um policial que ao saber do desaparecimento acionou os serviços de inteligência da polícia e refez seus passos. Foi descoberto o modelo do veículo que ela havia entrado pelas câmeras de segurança. Por meio da placa do veículo, a polícia chegou até o suspeito, e encontrou a menina seminua na cama de Daniel.

Na casa do pedófilo foram encontrados clorofórmio, máquina de choque, objetos sexuais e câmeras. Ele chegou a dizer a vítima que faria dela uma “escrava sexual”.

O vídeo mostra o pedófilo e sequestrador, que é profissional de TI (Tecnologia da Informação), bem calmo diante dos agentes de segurança.

