Em julho, crianças não pagam para entrar no Hopi Hari

O Hopi Hari, parque temático, localizado no município de Vinhedo (a 1h de Americana), anunciou um aumento significativo no número de dias em que estará aberto durante as férias de julho. Nessas férias escolares, o Hopi Hari estará disponível para visitação de quarta a domingo e em duas segundas-feiras (nos seguintes dias: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de julho).

Outra novidade é a promoção especial para a criançada, que até o dia 31 não paga para entrar no parque e utilizar os brinquedos. São mais de 35 opções radicais, infantis e para a família.

A regra para este mês é: basta a criança de até 12 anos comparecer na bilheteria acompanhada de 1 adulto pagante que o acesso é gratuito. A promoção já está válida neste final de semana.

