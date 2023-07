Montado o primeiro caminhão Volkswagen na Argentina

O primeiro caminhão Volkswagen acaba de deixar a nova área exclusiva para a montagem de veículos comerciais do Centro Industrial de Córdoba, na Argentina. O veículo, um VW Delivery 11.180, será utilizado na validação do processo de manufatura e para o treinamento de colaboradores. Depois fará parte da frota que rodará em testes pelo país. O acordo anunciado pela Volkswagen Caminhões e Ônibus e a Volkswagen Argentina em dezembro de 2022 prevê a fabricação de cinco modelos da marca naquele país a partir de 2024.

“A Argentina, mercado em que estamos presentes há 25 anos, em breve se somará aos países que já produzem caminhões e ônibus Volkswagen: Brasil, México, África do Sul e Filipinas. Nosso processo de internacionalização busca prospectar e consolidar a presença em novos mercados, além de liderar vendas em países nos quais já atuamos”, explica Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

LEIA TAMBÉM: Sesi Americana campeão no Paulista de Foguetes

A nova linha de montagem em Córdoba ocupa uma área de 15 mil metros quadrados para futuramente produzir os caminhões VW Delivery 9.170 e 11.180, o VW Constellation 17.280 nas versões chassi-cabine e cavalo-mecânico, além do chassi de ônibus Volksbus 15.190 OD. A marca Volkswagen Caminhões e Ônibus hoje conta com uma rede de 12 concessionários e 17 pontos de venda que prestam atendimento em todo o território argentino.

“Estamos orgulhosos em ver que o projeto de produção nacional de caminhões e ônibus no Centro Industrial de Córdoba está progredindo de acordo com nossos planos graças ao grande profissionalismo e excelente equipe de trabalho de todos os nossos colaboradores em Córdoba com o apoio e interação permanente da equipe brasileira”, diz Marcellus Puig, presidente e CEO do Grupo Volkswagen Argentina.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento