Sesi Americana campeão no Paulista de Foguetes

O time do Sesi Americana foi campeão no campeonato Paulista de Foguetes

disputado no último final de semana em Sorocaba.

A equipe formada por Laura Rossini, Carolina Reami e Bianca Dechen levou o prêmio máximo. Também liderados pelo Professor Edvaldo Milan, o time vice campeão tinha Lívia Soares, Alice Souza e Julia Menoni.

Foram mais de cinco horas e meia de provas. Os alunos, sob a coordenação dos professores e coordenadores das suas unidades escolares, apresentaram seus foguetes feitos de garrafa PET, lançados com ar comprimido por uma bomba de bicicleta (Ensino Fundamental) ou por meio da reação química do vinagre com o bicarbonato (Ensino Médio).

A Copa Paulista de Foguetes é um evento de lançamentos de foguetes de garrafa pet que tem como base o universo da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), a maior olimpíada prática do Brasil, integrante da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). O objetivo da etapa paulista é auxiliar alunos e professores no desenvolvimento de projetos para a Mobfog, facilitar testes e lançamentos e diminuir a distância entre a sala de aula e o setor aeroespacial e o foguetemodelismo.

O evento reuniu 120 equipes e mais de 500 alunos, do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio, de colégios de todo o Estado de São Paulo e de outras regiões do País, como Paraná.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento