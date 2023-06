Brasil leva fumo do Senegal em amistoso (2-4)

A derrota do Brasil para o Senegal por 4 a 2 nesta terça-feira (20)

fez a seleção relembrar um de seus piores momentos na história: os últimos dois jogos da Copa do Mundo de 2014.

Foi a primeira vez que a seleção tomou quatro gols desde a derrota por 7 a 1 contra a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2014. No jogo seguinte, contra a Holanda, pela decisão de terceiro e quarto, foi a única vez que a Canarinho tomou três gols (derrota por 3 a 0) no período.

Desde então, o Brasil disputou 109 partidas e sofreu no máximo dois gols. Foram apenas sete ocasiões em que a seleção foi vazada duas vezes, três delas ainda com Dunga no comando.

Mesmo nas sete partidas em que levou dois gols, a seleção perdeu apenas em duas oportunidades: a eliminação da Copa de 2018 contra a Bélgica (1 a 2) e o amistoso contra Marrocos em março deste ano (1 a 2).

Recorde negativo contra africanos Os quatro gols marcados por Senegal também fizeram com que a seleção chegasse a uma nova marca negativa: foi a primeira vez que o Brasil tomou quatro gols de uma seleção africana na história. Carlo Ancelotti vai comandar Seleção Brasileira Anteriormente, o recorde eram três gols sofridos na estreia da Copa das Confederações de 2009, na África do Sul. A seleção de Dunga venceu o Egito por 4 a 3, com gols de Kaká (2), Luís Fabiano e Juan. A seleção também alcançou outra marca negativa no confronto. O gol marcado por Habib Diallo, ainda no primeiro tempo do confronto, fez com que a seleção chegasse ao oitavo jogo tomando gol nas últimas dez partidas contra seleções africanas. Para efeito de comparação, nos dez jogos anteriores contra seleções africanas, a seleção só tomou gol em três deles.

