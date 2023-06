Em meados dos anos 1990, uma pequena empresa ocupava três salas de uma casinha em Seattle e tinha funcionários amontoados em mesas feitas de portas em bases de madeira, completamente improvisadas. O início improvável daquela que se tornaria uma das maiores e mais importantes marcas do mundo é o ponto de partida dos ex-executivos Colin Bryar e Bill Carr para contar a história da Amazon.

No livro Obsessão pelo cliente, que chega ao Brasil pela Citadel Grupo Editorial, os autores recuperam a trajetória da multinacional fundada por Jeff Bezos até os dias atuais para revelar os princípios e práticas que impulsionaram o sucesso da gigante de tecnologia, iniciada como uma loja de venda de livros online. O título da obra explicita a essência do pensamento amazoniano: a definição de objetivos a partir das necessidades e desejos dos clientes.

Estruturado nos 14 princípios de liderança que direcionam a tomada de decisões em todos os níveis da empresa, os executivos apresentam exemplos concretos e acessíveis de como são colocadas em prática uma série de funções, desde a contratação e comunicação até organizacional e design de produto. Estes princípios, explicam os autores, são a estrutura básica usada diariamente ao discutir ideias para novos projetos ou resolver um problema.

Se analisar o funcionamento de qualquer processo importante dentro da Amazon,

verá esses princípios desempenhando um papel proeminente.

As avaliações de desempenho dos funcionários mostram isso perfeitamente.

Grande parte do feedback de colegas e gerentes usado nessas avaliações concentra-se em como uma pessoa exibiu,

ou deixou de exibir, os princípios de liderança da Amazon durante o período analisado.

(Obsessão pelo cliente, p. 37)

O processo de recrutamento também é um dos temas abordados ao apresentar o Bar Raiser, que fornece métodos para fazer contratações melhores, com eficiência e mais rapidez. Já o capítulo sobre liderança separável, de segmento único, contribui para elucidar por que a coordenação aumenta e a produtividade diminui enquanto as organizações crescem. Esta estratégia visa minimizar a perda da eficiência causada pelas dependências intraorganizacionais.

Com 27 anos de experiência somados entre eles – grande parte durante o período de inovação incomparável que criou produtos e serviços como Kindle, Amazon Prime, Amazon Studios e Amazon Web Services –, Bryar e Carr oferecem acesso à espinha dorsal da Amazon, contam como ela foi desenvolvida e comprovam que é um método repetível, escalonável e adaptável. Uma leitura para qualquer pessoa interessada no tema, com lições aplicáveis a pequenas e grandes empresas.

Obsessão pelo cliente é um guia prático e revelador de como a empresa cresceu e se tornou tão bem-sucedida. Repleto de memórias do tempo que nela atuaram, os autores demonstram que o sucesso na escala da companhia não é alcançado pela genialidade de um único líder, mas sim por meio do compromisso e da execução de um conjunto de princípios e práticas bem definidos e executados, compartilhados pela primeira vez nesta obra.

Com prefácio de André Street, empresário brasileiro, filantropo e fundador da empresa de pagamentos Stone, o livro integra o projeto Stone Educa. Todos os anos, por meio da iniciativa é escolhido um título literário para inspirar os colaboradores e desenvolver novos talentos.

Ficha Técnica

Título: Obsessão pelo Cliente

Subtítulo: Working Backwards: histórias, segredos e insight exclusivos de dentro da Amazon

Autores: Colin Bryar e Bill Carr

Editora: Citadel Grupo Editorial

Prefaciador: André Street

ISBN: 978-65-5047-125-5

Páginas: 368

Formato: 15.5 x 1.1 x 23 cm

Preço: R$ 64,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre os autores:

Colin Bryar ingressou na Amazon em 1998 e passou os 12 anos seguintes na equipe de liderança sênior enquanto a empresa passava de uma vendedora doméstica (apenas nos EUA) de livros para uma potência global e multidimensional de inovação. Colin atuou como vice-presidente e por dois de seus anos foi “chefe de Gabinete” de Jeff Bezos, também conhecido como “sombra de Jeff”. Cofundador da Working Backwards LLC, treina executivos de empresas grandes e em estágio inicial sobre como implementar as práticas de gestão desenvolvidas na Amazon.

Bill Carr ingressou na Amazon em 1999 e passou mais de quinze anos na empresa. Como vice-presidente de mídia digital, lançou e gerenciou os negócios globais de música e vídeo digital, incluindo Amazon Music, Prime Video e Amazon Studios. Cofundador da Working Backwards LLC, treina executivos de empresas grandes e em estágio inicial sobre como implementar as práticas de gestão desenvolvidas na Amazon.

Sobre a editora: Transformar a vida das pessoas. Foi com esse conceito que a Citadel Grupo Editorial nasceu. Mudar, inovar e trazer mensagens que possam servir de inspiração para os leitores. A editora trabalha com escritores renomados como, Napoleon Hill, Sharon Lechter, Clóvis de Barros Filho, entre outros. As obras propõem reflexões sobre atitudes que devem ser tomadas para quem quer ter uma vida bem-sucedida. Com essa ideia central, a Citadel busca aprimorar obras que tocam de alguma maneira o espírito do leitor.