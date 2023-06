Dalben quer áreas de descanso para motoboys e bikers

O deputado estadual Dirceu Dalben solicitou ao Governo do Estado a implantação de áreas de descanso para motoboys e bikers

ciclistas nos municípios paulistas. Conforme a indicação do parlamentar, os espaços devem conter banheiros, bebedouros e, sempre que possível, atendimento médico preventivo.

“Nosso objetivo é proporcionar melhores condições de trabalho, segurança e conforto a estes trabalhadores. Os custos de implantação dessas áreas certamente serão menores do que aqueles gerados por atendimento hospitalar decorrente dos acidentes devido ao cansaço”, explicou Dalben.

Além de garantir um espaço adequado para os moto boys e ciclistas, a iniciativa também vai contribuir para a segurança e bem-estar da população em geral, já que, muitas vezes, estes trabalhadores – sem uma área específica e digna para descanso – acabam utilizando canteiros de avenidas e calçadas entre uma demanda e outra.

Sempre atento às necessidades da categoria, Dalben também é o autor do projeto de lei nº 229/2021, que autoriza o Governo do Estado a conceder benefícios fiscais, financiamentos ou renda mínima a motociclistas, além de ter apoiado na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) a redução do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) para combustíveis, entre outras medidas.

