Comando do Podemos Sumaré foi a SP

A deputada federal e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, participou nesta sexta-feira (16) de um almoço com lideranças políticas de Sumaré.

O evento, organizado pelo presidente municipal da legenda Guilherme Dall’Orto, contou com a presença secretário estadual da legenda, Gabriel Mello, dos ex-vereadores Décio Marmirolli, Rubens Champan, Fininho e Prof. Edinho, além do coordenador regional da sigla, Adegas Jr, e do presidente da Associação dos Servidores Municipais de Sumaré, Sandro Barboza.

“Sumaré é uma cidade importante do nosso interior e conta com lideranças extremamente qualificadas, como o Guilherme. Nosso partido está atento ao cenário eleitoral local e vai trabalhar para mostrar à população um projeto sólido de futuro”, declarou a parlamentar.

O presidente municipal do Podemos Sumaré, Guilherme Dall’Orto, disse que a presença de Renata em Sumaré reforça os planos do partido para as próximas eleições. “A Renata vem de dois mandatos com muitos resultados positivos e este terceiro, certamente, não será diferente. O Podemos está crescendo em Sumaré e a visita dela nos dá a certeza de que estamos no caminho certo”, conclui.

Além de Sumaré, a dirigente partidária teve agendas em outros municípios da região ao longo do dia, como Americana e Campinas.

