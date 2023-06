Italiano Carlo Ancelotti vai comandar Seleção Brasileira

Durante a transmissão do amistoso Brasil x Guiné, o narrador da TV Globo informou que o italiano Ancelotti já é dado como certo na CBF como novo treinador da Seleção. Hoje fora do Real Madri, ele irá assumir dentro de 6 meses ou apenas no fim da temporada 2023/24. Se assumir em junho do ano que vem, ele pega o Brasil na preparação para a Copa América

CBF conta com a vinda do CA independente de quando será a chegada do italiano para comandar a seleção brasileira. Mesmo com a possibilidade de chegada somente em 2024.

O jogo segue 3-1 para o Brasil. Foi registrado novo ato de racismo. Desta vez a vítima foi um amigo do craque Vini Jr. Um espanhol que trabalha na partida se aproximou do rapaz com uma banana e disse. “Essa é minha arma pra você”.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento