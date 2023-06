Santa Bárbara tem Férias nas Bibliotecas em julho

Férias As Bibliotecas Públicas Municipais de Santa Bárbara

“Maria Aparecida de Almeida Nogueira” (Central), “Neide Crócomo”, no CEU das Artes, Centro Cultural “Edgard Tricânico d’Elboux” e do Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum” realizarão em julho o “Férias nas Bibliotecas”, com programação gratuita. O objetivo é oferecer atividades educacionais durante o recesso escolar e incentivar a leitura para as crianças. Não há necessidade de agendamento prévio.

Como parte da programação, as bibliotecas oferecerão em sua programação o “Bingo Literário”, onde no lugar de números são colocados títulos de livros infantis presentes nos acervos do Município. Essa troca faz com que a criança interaja com os livros, se familiarize com os títulos e desenvolva o hábito da leitura. Será nos dias 5, 12, 19 e 26 de julho na Biblioteca Central, 4 e 11 no “Léo Sallum”, 14 e 21 no “Neide Crócomo” e 6 e 7 no “Tricânico”, conforme detalhes abaixo.

Haverá também a ação “Pipocando Histórias” nas bibliotecas e centros Culturais da cidade. Serão realizadas visitas de uma contadora de histórias em espaços públicos no dia 24 de julho na Biblioteca Central, 25 no “Tricânico” e “Léo Sallum”, 26 no CEU das Artes. As escolas serão convidadas para participar como uma forma de promover a integração da escola com a festa literária. As sessões também são abertas ao público em geral.

A agenda contará também com Brincadeiras e Cantigas com Histórias, com Renata de Paula e Daniela Smanioto, nos dias 7 de julho no CEU, 13 no “Tricânico, 17 na Biblioteca Central e 18 no “Léo Sallum”. E somente no CEU o público terá à disposição aula aberta de skate e bate papo sobre Produção Cultural no movimento Hip Hop por Will Masca.

Por fim, toda quinta-feira de julho às crianças que retirarem livros nas bibliotecas serão presenteadas com o livro “Entre Cores e Olhares” da escritora Tatiana Kauss. Os leitores mirins que pegarem livros da sala infantil até o dia 27 de julho também concorrerão a um kit com livros e materiais de papelaria.

Confira mais detalhes da programação:

Bingo Literário nas Bibliotecas

Dias 5, 12, 19 e 26/07, às 14 horas

Biblioteca Central | Rua Campos Salles, 72, Vila Breda

Informações: (19) 3454.1605 (telefone) ou 3455.2619 (WhatsApp)

Dias 4 e 11/07, às 15 horas (Atividades lúdicas e bingo com Thiago Oliveira)

Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” | Rua do Algodão, 1450, Cidade Nova

Informações: (19) 3457.4627

Dias 14 e 21/07, às 14 horas (Intervenção poética e Bingo literário)

Biblioteca “Neide Crócomo” – CEU | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

Informações: (19) 3458.5868

Dias 6 e 20/07, às 14 horas (Intervenção poética e Bingo literário)

Centro Cultural “Edgard Tricânico d’Elboux” | Rua Padre Arthur Sampaio, 76, Conj. Roberto Romano | Informações: (19) 3454.0331

Contação “Pipocando Histórias”

Dia 24/07

Das 9 às 10 horas

Das 11 às 12 horas (Com intérprete de Libras)

Biblioteca Central | Rua Campos Salles, 72, Vila Breda

Informações: (19) 3454.1605 (telefone) ou 3455.2619 (WhatsApp)

Dia 25/07

Das 9 às 10 horas

Das 11 às 12 horas

Centro Cultural “Edgard Tricânico d’Elboux” | Rua Padre Arthur Sampaio, 76, Conj. Roberto Romano | Informações: (19) 3454.0331

Dia 25/07

Das 14 às 15 horas

Das 16 às 17 horas

Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” | Rua do Algodão, 1450, Cidade Nova

Informações: (19) 3457.4627

Dia 26/07

Das 9 às 10 horas

Das 11 às 12 horas

Biblioteca “Neide Crócomo” – CEU | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

Informações: (19) 3458.5868

Brincadeiras e Cantigas com Histórias

Dia 07/07

Das 14 às 15 horas

Biblioteca “Neide Crócomo” – CEU | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

Informações: (19) 3458.5868

Dia 13/07

Das 14 às 15 horas

Centro Cultural “Edgard Tricânico d’Elboux” | Rua Padre Arthur Sampaio, 76, Conj. Roberto Romano | Informações: (19) 3454.0331

17/07

Às 14 horas

Biblioteca Central | Rua Campos Salles, 72, Vila Breda

Informações: (19) 3454.1605 (telefone) ou 3455.2619 (WhatsApp)

18/07

Das 14 às 15 horas

Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” | Rua do Algodão, 1450, Cidade Nova

Informações: (19) 3457.4627

Aula aberta de skate

Dia 14/07

Das 15h30 às 16h30

CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

Informações: (19) 3458.5868

Bate papo sobre Produção Cultural no movimento Hip Hop



21/07

Das 19 às 21 horas

CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

Informações: (19) 3458.5868

