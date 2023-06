Bolsonaro ‘abona’ filiação de Bill ao PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve com o ex-prefeito de Nova Odessa Bill

Vieira de Souza em evento do PL em Jundiaí este sábado. Bill novamente assinou a ficha de filiação ao partido e os dois foram muito comemorados no ato (veja vídeo abaixo).

Além do ex-tucano e do ex-presidente, participaram do evento o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o senador Marcos Pontes (PL), o presidente nacional do partido Waldemar Costa Neto e o presidente da Alesp André do Prado.

O ex-prefeito hoje trabalha na Alesp e acelerou a corrida para ser o nome mais forte na disputa contra o atual prefeito Leitinho Schooder (PSD). Pelo menos 3 nomes vão tentar ‘melar’ a disputa entre o atual e o ex-prefeito em 2024. O petista Thiago Beroco, o ex-secretário de Saúde Vanderdei Cocato (Republicanos) e a empresária Juçara Rosolén são nomes ‘postos’ na pista das eleições na cidade.

BOLSONARO FORTE- No segundo turno das eleições presidenciais de 2022, JB foi o candidato mais votado para a Presidência da República em Nova Odessa. Ele recebeu 22.857 votos, o equivalente a 62,48% do total da cidade. Já Lula (PT) foi a escolha de 37,52% dos eleitores e recebeu 13.728 votos. Bolsonaro teve mais votos que no primeiro turno, quando recebeu 20.467 (56,29%). O petista recebeu mais número de votos que no outro pleito, em que registrou 12.583 votos, o equivalente a 34,61%.