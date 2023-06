Juçara envia nota ao NM sobre time Bill

A empresária Juçara Rosolén enviou nota ao NM

se posicionando com relação à notícia de ela ter participado de evento junto com o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL).

Prezados responsáveis pelo veículo de comunicação: Portal Novo Momento,

A empresária Juçara Rosolen, vem por meio desta nota, esclarecer em relação à publicação veiculada sob o título “Juçara de volta ao time Bill?”, que o evento, cuja imagem foi reproduzida na matéria consistiu na Palestra “Você nas Redes Sociais”, sem qualquer conotação política, conforme foi comentado por este veículo de comunicação.

Na ocasião, onde que haviam diversas pessoas presentes, Juçara também foi convidada não somente por ser presidente da ACINO e conselheira da ACIA, mas também por fazer parte dos grupos de Mulheres Empreendedoras das cidades de Americana e Nova Odessa.

Como é de conhecimento público, apesar de ter concorrido a uma vaga no poder legislativo em 2020, até então, filiada ao mesmo partido do ex-prefeito Bill, desde o final das eleições, a sra. Juçara seguiu rumos diferentes, mudando inclusive de partido.

Juçara fica lisonjeada as especulações atuais, especialmente aquelas que são concernentes à sua candidatura para as próximas eleições, já que a tendência é que eles sejam concorrentes das próximas eleições, mas esclarece desde já que no momento permitido pela legislação, divulgará as razões pelas quais decidiu por enfrentar mais este desafio e também apresentará suas propostas para a população de Nova Odessa.

