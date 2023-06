Uso de antibióticos salta 108% em 2023

2023- Especialistas reforçam a necessidade da prescrição médica para o uso de antibióticos

No Brasil só é permitido à venda de antibióticos com retenção da receita

São Paulo, junho de 2023 – De acordo com os dados da plataforma epharma, as unidades vendidas de antibióticos somadas de janeiro a abril deste ano tiveram um aumento de 108%, comparado ao mesmo período de 2022, quando o crescimento foi de 12%.

“Este dado nos traz um alerta de que o uso de antibióticos deve ser feito sempre com prescrição médica e acompanhado por um profissional da saúde para evitar a interrupção do tratamento e a utilização inadequada das doses do medicamento. A automedicação pode causar dependência, potencializar os sintomas e ainda criar resistência das bactérias aos antibióticos”, explica Bruna De Vivo, farmacêutica e diretora associada de marketing e produtos da epharma.

Especialistas em saúde alertam que o uso extensivo de antibióticos pode levar ao desenvolvimento de novas cepas de bactérias resistentes aos tratamentos existentes. Isso pode gerar complicações das doenças infecciosas e levar a internações hospitalares prolongadas, resultando no aumento dos custos de saúde. Além disso, bactérias resistentes a antibióticos podem se espalhar com facilidade e comprometer a segurança da saúde da população e do meio ambiente.

Para a Ana Carina Serfaty da Silva, infectologista do Hospital Geral de Carapicuíba, gerenciado pelo CEJAM – Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” em parceria com Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, o aumento crescente do consumo de antimicrobianos de forma indiscriminada é preocupante porque a resistência de bactérias pelo uso inadequado de antibióticos contribuiria com aumento de taxa de morbimortalidade em decorrência da sepse.

Segundo a especialista, educar as pessoas para fazer uso racional do medicamento não é uma missão fácil. “Necessitamos do empenho de diversas esferas da sociedade para conseguirmos ter um excelente gerenciamento dos antimicrobianos consumidos”, alerta.

Confira algumas dicas da infectologista:

Não realizar a automedicação de antimicrobianos;

Consumir o antibiótico da forma adequada como orientado pelo médico na receita, seguindo os horários e duração adequada

Não tratar infecções virais com antibióticos, pois eles não possuem efeito sobre os vírus

Não interromper o tratamento sem a devida orientação, mesmo que sinta melhora dos sintomas

Aderir à prática de higienizar as mãos sempre que necessário

Manter etiqueta da tosse e espirro, cobrindo a boca com a parte interna do braço

Facilitar o acesso à saúde a toda população

Ampliar cobertura vacinal

Campanha educacional para orientar a população sobre os antimicrobianos e, principalmente, medidas de prevenção de doenças infectocontagiosas

Realizar o descarte do antibiótico de forma adequada em postos de coletas presentes em postos de saúde e farmácias

Cuidar da saúde do animal de estimação

Realizar políticas públicas nas esferas municipal, estadual e federal

Desenvolver estudos científicos sobre o gerenciamento de antimicrobianos

“Essas são algumas das medidas que contribuem para o uso consciente e racional dos antibióticos, evitando o surgimento de bactérias multirresistentes e preservando a saúde da população mundial”, finaliza Ana Carina.

