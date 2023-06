42 J-Dramas para celebrar o Dia da Imigração Japonesa

Neste domingo, 18, comemoramos o Dia da Imigração Japonesa. E os J Dramas?

Você sabia que o Brasil tem a maior população de origem japonesa fora do Japão e que, em 2023, a presença japonesa no Brasil completará 115 anos?

Então, para você conhecer mais sobre a cultura do Japão, o Rakuten Viki, uma das principais plataforma de streaming de conteúdo asiático do mundo, tem uma coleção especial com 42 J-Dramas que mostram um pouco da sociedade japonesa moderna e antiga.

Há cinco anos, Sakura Nanase (Mone Kamishiraishi) foi uma das várias testemunhas que viram como um médico jovem e bonito chegou no último minuto para salvar a vida de um estranho. Encantada tanto pelo seu charme como pela sua habilidade profissional, Sakura não pôde deixar de se apaixonar imediatamente. Determinada a descobrir uma maneira de reencontrar esse médico heroico, Sakura não demorou a decidir que a única maneira de fazê-lo seria entrar na profissão médica. Agora, aos 22 anos, Sakura é uma enfermeira novata que acabou de assumir a sua primeira posição em um hospital local.

Trabalhando arduamente em seu novo emprego, Sakura se surpreende ao descobrir que o médico por quem ela se apaixonou há tantos anos está trabalhando no mesmo hospital. Mas ainda mais surpreendente é que o Doutor Kiari Tendo (Takeru Satoh) não é nada como ela imaginava que ele fosse. Muitas vezes descrito como o “Diabo” no trabalho, o doutor Tendo é um perfeccionista frio que não tem medo de fazer comentários sarcásticos e críticas mordazes para seus colegas de trabalho. Apesar disso, Sakura se esforça para ganhar o reconhecimento do doutor Tendo no trabalho e não tem nenhum problema em expressar seus sentimentos sobre ele aberta e sinceramente. Sua natureza persistente lhe garante o apelido de “garota guerreira” no trabalho e, como ela se recusa a recuar, o doutor Tendo não consegue deixar de notá-la.

Apesar de seus numerosos esforços para resistir, o doutor Tendo vê seu coração amolecer pela obstinada enfermeira Sakura. Será que a dedicação dela ao trabalho e suas persistentes declarações de amor serão suficientes para finalmente conquistá-lo?

Silencioso

Durante o ensino médio, Tsumugi Aoba (Haruna Kawaguchi) e So Sakura (Ren Meguro) tinham um grande interesse por música. Tendo interesses tão parecidos, era de se esperar que eles desenvolvessem uma amizade. Com o tempo, essa amizade se tornou algo mais profundo, um relacionamento que poderia ter durado uma vida inteira se não fosse pela repentina mudança de atitude de So.

Ao terminar o relacionamento entre os dois sem nenhum aviso ou motivo, So não apenas partiu o coração de Tsumugi: seu desaparecimento imediato após isso também a deixou completamente arrasada. Oito anos depois, Tsumugi às vezes imagina o que aconteceu com So, mas, em todos os outros aspectos, seguiu em frente com sua vida. Agora, morando em Tóquio, Tsumugi tem um trabalho de meio período em uma grande loja de música onde tem liberdade para ficar totalmente imersa na música que tanto adora. Perfeitamente feliz com sua vida, Tsumugi poderia ter esquecido completamente de So se o destino não tivesse decidido que seus caminhos deveriam se cruzar outra vez.

Ao notar So no trabalho um dia, Tsumugi cria a coragem para se aproximar dele, apenas para descobrir que, nos oito anos desde a última vez que conversaram, ele perdeu quase toda a audição. Com fagulhas da antiga chama dos dois começando a reacender no coração dela, será que Tsumugi encontrará um jeito de garantir seu lugar no atual mundo silencioso de So?

Não chame isso de mistério

Totono Kuno (Masaki Suda) é um estudante quieto, inteligente, muito observador e introspectivo, sem amigos ou namorada. Ele aprecia a paz e a tranquilidade, e passa o seu tempo em casa discretamente observando a passagem das estações e cozinhando curry. Mas a serenidade de sua existência cotidiana é interrompida um dia quando — enquanto ele está cozinhando curry — um detetive da polícia bate à sua porta.

Totono Kuno é informado que um de seus colegas foi morto em um parque próximo e que ele é o único suspeito. De repente, ele é forçado a utilizar todos os seus dons naturais para desvendar o que realmente aconteceu para provar a sua inocência. Enquanto ouve o caso da polícia contra ele, começa a reunir mentalmente dados que podem ajudá-lo a limpar o seu nome. As coisas ficam ainda mais incômodas quando uma arma, aparentemente com as suas impressões digitais, surge. E além do caso em que ele está envolvido, outros crimes também estão acontecendo — muitos deles exigindo a sua atenção. Parece que a vida anteriormente pacata de Totono Kuno terá que dar lugar a um estilo de vida muito mais agitado!

Togoku Kyosui (Nozomu Kotaki) é o proprietário e gerente do Rokuhodo, uma tradicional casa de chá japonesa. Uma alma carinhosa e de bom coração; suas habilidades na preparação de chá são sem igual. Mas, ele tem dificuldades em preparar alimentos saborosos para complementar suas infusões — então, decide contar com a ajuda de algumas pessoas de boa vontade para fazer de Rokuhodo um sucesso. Ele recorre a seu antigo amigo de escola e cozinheiro talentoso, Tokitaka Nagae (Shono Hayama) para ajudar na cozinha.

Quem também ajuda na casa de chá é Gregorio “Gure” Valentino (Saeki Daichi), um mestre especialista em café que aprendeu seu negócio na Itália. Completa o grupo o tímido e incrivelmente talentoso chef de confeitaria, Tsubaki Nakao (Ryusei Onishi). Vestidos com seus quimonos, eles formam uma equipe muito distinta — e estão sempre disponíveis para ouvir os problemas dos clientes, até mesmo oferecendo alguns conselhos úteis pelo caminho. Mas, tão importante quanto resolver os problemas dos outros, também é resolver seus próprios problemas!

Minha confusão de amor!

Por mais tempo do que gostaria de admitir, Sota Aoki (Shunsuke Michieda) tem tido uma queda pela sua colega de classe Mio Hashimoto (Riko Fukumoto). Sentado ao lado dela na aula todos os dias, Aoki deseja poder encontrar uma forma de dizer a ela como se sente, mas algo o impede. Apesar de ser incapaz de confessar os seus sentimentos, ele pelo menos consegue falar com ela sobre outras coisas mais simples. Ele até pega emprestado o material escolar dela ocasionalmente, e é por isso que não pensou duas vezes antes de pedir uma borracha emprestada dela, um dia, quando percebeu que precisava de uma durante a aula.

Mal sabia Aoki que pegar emprestada uma simples borracha mudaria a sua vida para sempre. Percebendo que Hashimoto escreveu algo na borracha que ele pegou emprestada, Aoki fica devastado ao descobrir que ela havia escrito “Ida-kun”. Arrasado ao perceber que ela não tem absolutamente nenhum interesse romântico por ele, Aoki fica tão perturbado que acidentalmente deixa cair a borracha. Para o seu azar, o mesmo Kousuke Ida (Ren Meguro), pega a borracha e a entrega de volta para Aoki. Percebendo o seu nome na borracha, Ida de repente vê Aoki sob uma perspectiva totalmente diferente.

Com Ida agora convencido de que Aoki tem uma queda por ele e Hashimoto não querendo nada mais dele do que amizade casual, Aoki não tem ideia do que fazer na sequência. Ele conseguirá esclarecer esse mal-entendido com Ida ou descobrirá que o destino possui outros planos?

