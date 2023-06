Santa Bárbara tem queda de furtos e roubos em 2023

Santa Bárbara d’Oeste registrou queda de furtos e roubos no 1o quadrimestre de 2023.

Os dados são oficiais e estão disponíveis no relatório estatístico da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Em comparação ao mesmo período do ano passado, o número de furtos teve queda de 5% no Município, enquanto o de roubos teve queda de 18%.

“Os dados apresentados no primeiro quadrimestre apontam, mais uma vez, resultados positivos na Segurança Pública em Santa Bárbara d’Oeste. Ano após ano temos diminuído ainda mais os índices de criminalidade em nossa cidade. Temos investimentos contínuos, estratégias de trabalho, contratação de novos guardas, integração entre forças de segurança e o sistema do videomonitoramento funcionando e sendo ampliado. O nosso trabalho, com muita responsabilidade, é o de aperfeiçoar todos os dias a Segurança Pública em nosso Município. Somos a cidade mais segura do Estado de São Paulo e uma das cidades mais seguras do Brasil”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Em 2022, Santa Bárbara d’Oeste já havia apresentado redução de crimes com as menores de taxas de delito por 100 mil habitantes na região. Anteriormente, em 2021, Santa Bárbara d’Oeste foi considerada a cidade mais segura do Estado de São Paulo – de acordo com o Instituto Sou da Paz (ranking que avalia 141 cidades com mais de 50 mil habitantes).

Investimentos contínuos em Segurança Pública

A formação dos 23 novos guardas municipais aprovados em concurso público e convocados pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste continuam. Com estes novos profissionais, o Município reforça o quadro da corporação com um total de 61 novos guardas municipais em um prazo de um ano.

Além de contratar profissionais, a Administração Municipal do prefeito Rafael Piovezan já adquiriu 8 novas viaturas Zero KM – e outras 4 já estão com processo de compra em andamento –, 3 novas motocicletas Zero Km, 360 uniformes completos (calças, camisas, camisetas, bonés, jaquetas e tarjetas de identificação), 60 granadas, 3 fuzis (556), 23 pistolas (.40), 6 carabinas (CTT 4.0), munições de vários calibres, kit traje antitumulto e escudo. Também houve a ampliação do sistema de videomonitoramento, com atuais 236 câmeras instaladas pelo Município e processo de compra de mais 88 câmeras.

