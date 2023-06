Foram roubar Hilux no centro e se deram mal

Dois ladrões que foram roubar uma picape Hilux

se deram mal na tarde desta sexta-feira em Americana. A Polícia Militar prendeu um dos rapazes, o de 26 anos, após uma tentativa de furto a uma caminhonete na região central da cidade. Por volta das 15h30 o policiamento recebeu a informação de que dois suspeitos estavam tentando furtar o utilitário entre as Ruas 12 de novembro e Capitão Sebastião Antas.

Várias equipes da PM seguiram para o endereço indicado e com a chegada das viaturas, a dupla abandonou o veículo e correu.

Ainda no mesmo período do dia, um dos rapazes acabou sendo detido nas proximidades do ponto do assalto. O segundo envolvido no delito entrou em um carro, fugiu e não foi encontrado. A equipe encaminhou o criminoso para a Polícia Civil, onde ele permaneceu preso.

