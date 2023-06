O 22º Salão do Humor Internacional em Americana abre suas portas para visitação do público a partir deste sábado (17), das 9h às 16h, no auditório da Câmara Municipal de Americana. Esta será a quinta edição do Salão sediada pelo Poder Legislativo e reunirá obras de humor em nove modalidades, com premiações para os melhores trabalhos de autores das cidades da região. A entrada é gratuita e as obras podem ser visitadas até domingo, 25 de junho.

Com o tema “A arte maior é o jeito de cada um”, a edição 2023 do salão, realizado por Geraldo Basanella e amigos, irá contar com 260 trabalhos em exibição no auditório e corredores da Câmara Municipal de Americana. No total, foram inscritos 1985 trabalhos de artistas independentes e de alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio de escolas públicas e privadas de Americana e região – número recorde de inscrições.

LEIA TAMBÉM: Câmara sediará 22ª edição do Salão do Humor Internacional em Americana

De acordo com o idealizador da mostra, o tema deste ano convidou os participantes a olharem para dentro de si e ao redor, identificando as características únicas de cada pessoa. Segundo Basanella, a qualidade geral dos trabalhos superou as expectativas. “A maior riqueza que a natureza proporcionou à humanidade foi a diversidade. Todos são diferentes, uns dos outros, cada um com sua estrutura física, espiritual, mental e social adquirida no transcorrer de sua existência. O jeito de cada um é insubstituível, a arte maior é você e será o teu jeito que te conduzirá ao destino já marcado de ser e fazer feliz. Acredito que os participantes conseguiram captar essa ideia com precisão e o resultado positivo poderá ser visto nas obras selecionadas”, explica Geraldo Basanella, organizador da mostra.

Além das obras dos autores da região, o Salão do Humor Internacional em Americana contará com trabalhos selecionados dos acervos do Salão Internacional de Humor de Piracicaba e obras de autores de Campinas.

Será o quinto ano que o Poder Legislativo sediará o salão, oferecendo a estrutura e o apoio operacional. “A realização do Salão na Câmara já virou uma tradição e é muito gratificante receber centenas de visitantes para conhecer os trabalhos, que são sempre de extrema qualidade. As portas do legislativo estão sempre abertas a esta e outras iniciativas de difusão da cultura e que aproximem a população desta Casa de Leis. Nada mais justo que reconhecer esse excelente trabalho”, comentou o presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido).

O salão funcionará de 17 a 25 de junho, das 8h às 22h (segunda a sexta) e das 9h às 16h (sábado e domingo), no auditório e corredores da Câmara Municipal de Americana. A entrada é gratuita.

Mais informações sobre o 22º Salão do Humor de Americana com o organizador do evento, Geraldo Basanella: (19) 3406-4140 e gbasanella@bol.com.br

Serviço

22º Salão do Humor Internacional em Americana

De 17 a 25/06

Segunda a sexta, das 8h às 22h / Sábado e domingo, das 9h às 16h

Auditório e corredores da Câmara Municipal de Americana – Paço 15 de Janeiro

Av. Monsenhor Bruno Nardini, 1835 – Jd. Miriam

Entrada gratuita

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento