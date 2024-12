Finalmente chegou a hora do relatório de fim de ano JustWatch com os rankings dos campeões de streaming. Usamos nossos dados exclusivos da indústria de streaming para determinar os filmes e séries mais populares de 2024. Confira as nossas listas:

Vítima de ‘nude fake’, influencer Thayná Cunha se lança em plataformas adultas e fatura R$ 40 mil

Depois de ter fotos nuas espalhadas na internet, a influencer Thayná Cunha, 22 anos, decidiu parar de sofrer com julgamentos e críticas e se lançou no OnlyFans e Privacy – as plataformas adultas. Vítima de haters e de linchamento na sua cidade natal, ela conta que as imagens foram geradas por inteligência artificial.

“Era tudo nude fake, as fotos não eram reais e foram criadas com inteligência artificial. Dava para perceber por que tinham falhas grotescas nas montagens. Acordei com as pessoas me massacrando na internet e de repente minha vida virou de cabeça para baixo”, lembra. “Fui humilhada, xingada e ninguém me deu direito de defesa. As pessoas só querem linchar, não querem saber a verdade. Mais do que isso, descobri que estavam ganhando dinheiro se passando por mim”.Só depois que a influencer se deu conta de que ainda havia um golpe por trás. Em grupos de Telegram, suas fotos eram vendidas. Em um deles havia 1.211 pessoas. Os golpistas usavam outro nome para a modelo e forneciam um pix aleatório para pagamento.

“No início achei que pudesse ser armação de algum ex, mas depois descobri que estavam vendendo as fotos. Fui exposta sem consentimento, fiquei mal, trancada em casa por dias. Foi então que a minha melhor amiga conversou comigo, me deu força para superar isso, até porque não podia me sentir culpada por algo que não fiz. Ela me incentivou a me assumir gostosa e ganhar dinheiro com isso”, conta.

Foi então que a influencer decidiu fazer do “limão uma limonada”, como ela mesma diz. Thayná se lançou nos sites adultos e faturou R$ 40 mil logo no mês de estreia. Ela aposta em conteúdos mais artísticos e ensaios intimistas. “No final, ter viralizado com as fotos falsas foi positivo, me trouxe muitos assinantes curiosos. Agora vou mostrar de verdade. Na verdade, estavam ganhando dinheiro com a minha imagem. Só dei um basta e decidi faturar de verdade”.

Mesmo nas plataformas +18, Thayná tem outros planos além do sensual. Ela é modelo fotográfica e segue estrelando campanhas de moda, inclusive fora do Brasil. Além disso, explora seu lifestyle e compartilha dicas de beleza, estética e estilo nas suas redes sociais.