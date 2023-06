DAE segue com Operação Mata barata

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) contra as baratas

de Santa Bárbara d’Oeste segue com a desinsetização nas redes de esgoto. Na semana do dia 19 (segunda-feira) ao dia 23 (sexta-feira), das 8 às 16 horas, a ação acontecerá nos bairros Orquídeas, Laranjeiras, Vila Rica, Barão, Terrazul, San Marino, Conjunto dos Trabalhadores, Reserva Centenária, 31 de Março, Ângelo Giubbina, São Joaquim, Icaraí, Batagin, Itapuã, Terras de Santa Bárbara, Souza Queiroz e Jardim das Flores.

A programação está sujeita às alterações por conta de complexidades técnicas e operacionais que surgem durante a execução do serviço. Os bairros Orquídeas, Laranjeiras, Vila Rica, Barão, Terrazul, San Marino e Conjunto dos Trabalhadores foram reprogramados da semana anterior, devido às chuvas.

Moradores e proprietários de imóveis e terrenos devem se prevenir eliminando entulhos, madeiras, garrafas, mato alto, folhagem, galhos e frestas de muros e paredes; manter o lixo em local adequado e tampado; manter ralos (interno e externo) e caixas de gordura bem vedados, colocar telas em ralos da área externa; checar roupas, toalhas e calçados antes de usar e, lembrando que sapos, lagartos, coruja e gansos se alimentam de escorpiões, importante protegê-los.

LEIA Passou a noite fora de casa, voltou agressivo, ameaçou e preso

Em caso de acidente com escorpiões, procure atendimento médico imediatamente e não realize procedimentos caseiros. Para mais informações e esclarecimentos entre em contato com a Vigilância em Zoonoses pelo telefone 3463-8099. Informações quanto a execução do serviço ligue 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910, atendimento todos os dias, das 6 a meia-noite.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento