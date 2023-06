Seleção brasileira usará uniforme preto em amistoso contra o racismo

A Seleção Brasileira de Futebol deixará o uniforme canarinho de lado por uma boa razão, em ação contra o racismo, os jogadores vestirão uniforme preto no amistoso contra Guiné, em Barcelona, no dia 17 de junho.

O uso do preto acontecerá no primeiro tempo. No segundo, a Seleção volta com a camisa amarela.

Após o jogo, o uniforme, os jogadores assinarão uma das camisas pretas e o recurso revertido para causas antirracistas.

