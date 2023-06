Menções a Vini Jr sobem mais de 3.400% após caso de racismo

O caso de racismo envolvendo o brasileiro Vini Jr, do Real Madrid, alvo de ofensas



por parte da torcida do Valencia em partida do campeonato espanhol entre os dois times, fomentou discussões nas redes sociais, levando a um aumento de cerca de 3.411% nas menções ao nome do atleta, quase sempre associadas à palavra “racismo”. Foram mais de 389,4 mil menções nas redes que trouxeram um engajamento de mais de 8 milhões de mensagens, 6.002% acima da média.

Os números superlativos são de uma pesquisa da LexisNexis | Nexis Solutions, que analisou mais de 743 mil publicações e posts registrados entre os dias 20 e 23 de maio envolvendo publicações com os termos “Vini Jr”, “La Liga” (nome do campeonato espanhol da 1ª divisão) e “Santander” (patrocinador master da competição), com a comparação sendo feita a partir de dois dias antes do ocorrido até dois dias depois. O ápice do debate ocorreu no próprio domingo. Foram cerca de 180 mil posts com o nome do atacante, contra cerca de 150 mil no dia seguinte, uma queda de cerca de 16,6%, enquanto que as menções a “La Liga” foram de quase 230 mil para cerca de 92 mil no mesmo período – um decréscimo de 60%.

Desse montante, mais de 76,8% das 340,6 mil menções ao campeonato no período foram classificadas como negativas pela ferramenta, ao passo que só 37% das mais de 13,2 mil publicações mencionando o patrocinador tiveram a mesma classificação. O engajamento das publicações com os dois termos também aponta uma repercussão muito maior para o torneio frente ao banco: 3,8 milhões x 230,7 mil. Isso denota que a reputação de imagem do campeonato foi muito mais afetada do que a do patrocinador.

Do total, mais de 60,7% dos autores das publicações contendo os três termos principais pesquisados se auto declarava como sendo do sexo masculino, sendo que mais de 47,9% tem idades entre 25 e 34 anos; a segunda faixa etária que mais postou ficou entre 18 e 24 anos, com aproximadamente 34,2%.

Racismo algorítmico: caminhos para um futuro inclusivo

Profissionais abordam a importância do combate ao viés racial e discriminação na Inteligência Artificial e sociedade; métricas mais confiáveis e considerar a diversidade em profissionais da tecnologia estão entre as soluções apontadas

Na mesma proporção que as pautas sobre racismo ganham destaque na sociedade, os problemas em relação a essa questão se expandem, sobretudo, na tecnologia. Um levantamento da Rede de Observatório da Segurança revelou que 90,5% das prisões realizadas por meio de reconhecimento facial no Brasil envolvem pessoas negras, enquanto apenas 9,5% são de pessoas brancas.

