Uma briga na Royal Garden, em Americana, terminou com um comerciante de 37 anos baleado na madrugada deste domingo.

Segundo informações da Polícia Militar, a confusão começou dentro do estabelecimento, mas os envolvidos foram retirados do local assim que os seguranças perceberam a briga.

Após retirarem os indivíduos do local, após alguns minutos, os seguranças foram informados que do lado de fora houve disparos de arma de fogo e que um homem teria levado um tiro na região do abdômen e socorrido por populares até o Hospital Municipal. Ainda, receberam a informação de que o autor dos disparos, de 27 anos, estava trajando calça jeans, moletom branco, e teria fugido em um veículo sedan.

No local dos fatos, a equipe da Polícia Militar encontrou duas cápsulas deflagradas de munição calibre 9mm, além de uma marca na parede provocada possivelmente por um disparo.

Enquanto uma equipe se deslocou ao Hospital para contatar a vítima, foi irradiado pelo COPOM um nova ocorrência de disparos de arma de fogo, desta vez no Jardim Alvorada onde a equipe do CFP, CGP-1 e Vtr I-19138 foram averiguar. No caminho, encontraram um veículo Jetta batido e abandonado na alça de acesso da SP-304 com Av. Nossa Srª de Fátima, com as portas abertas, chave no contato e com um carregador de pistola Cal. 9mm contendo 01 munição intacta no assoalho do passageiro, mesmo calibre de munição encontrada nas cápsulas na Royal.

Enquanto as equipes faziam as buscas, um frentista de um posto próximo informou que um indivíduo de moletom branco, sendo as mesmas características informadas pelas testemunhas, chegou correndo no posto e momentos depois fugiu em uma motocicleta de cor preta, deixando cair no chão do posto uma carteira com documentação e CNH.

Os locais relacionados com a ocorrência foram preservados para realização da perícia e a ocorrência foi apresentada na CPJ onde foi elaborado BOPC e apreensão dos objetos tais quais:

– 02 cápsulas Cal. 9mm deflagradas

– 01 carregador de pistola Cal. 9mm

– 01 munição intacta Cal. 9mm

– Roupas e CNH do Investigado

– 01 veículo Jetta

A vítima permaneceu pelo H.M. em procedimento cirúrgico.