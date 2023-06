Preso, Roberto Jefferson perde peso e se acidenta

Ícone do bolsonarismo, o ex-deputado Roberto Jefferson segue preso

no Rio de Janeiro e tem seu problema de saúde agravado. Ele foi detido depois de atirar contra Policiais Federais durante o período eleitoral do ano passado. A defesa dele pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para fazer tratamento médico fora da cadeia. Segundo a assessoria, ele caiu em sua cela na última sexta-feira (2/6) e está com suspeita de traumatismo craniano.

Jefferson está preso no Complexo de Gericinó, em Bangu, desde outubro do ano passado, quando atirou e jogou granadas contra agentes da Polícia Federal.

“O quadro do Roberto Jefferson se agravou. Ele desmaiou, pode estar com traumatismo craniano, está extremamente desorientado e muito, muito mal”, diz comunicado da assessoria divulgado neste sábado (3/6). “Esse é o estado atual de saúde dele. E o laudo da SEAP [Secretaria de Administração Penitenciária do Rio] é claro no sentido de que a perda de peso pode sim ser decorrente de um retorno do câncer”, concluiu a nota.

Esse laudo, segundo o jornal O Globo, diz que o preso tem quadro depressivo, não tem se alimentado de maneira adequada e perdeu 16,5 kg desde que entrou no sistema.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, pediu esse laudo e agora espera manifestação da Procuradoria Geral da União (PGR) para decidir se autoriza a ida de Roberto Jefferson para um hospital particular. Ele está sendo atendido no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho, onde não há a possibilidade de fazer um exame para detectar o traumatismo craniano.

