Asfalto novo na sua rua

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com os serviços de recapeamento em diversas regiões do Município. Mais de 40 quilômetros de recapeamento já foram realizados, em investimento de mais de R$ 30 milhões em recursos próprios e convênio com o Governo do Estado no Município.

Nos últimos dias o recape foi executado em vias como a Rua Suíça, no Jardim Europa, e Rua Domingos Tedesco, no Jardim Paulista. As equipes de trabalho seguem com o cronograma de serviços, com ações nas ruas Ipê e Paineira, no Flamboyant, e em execução nos próximos dias nas ruas Jequitibá, no mesmo bairro, e Rua Lorena, no bairro Cidade Nova – Zona Leste do Município.

Confira os locais com asfalto novo em Santa Bárbara d’Oeste:

• Trechos da Avenida Santa Bárbara

• Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Distrito Industrial I e II

• Rua Frederico Amadeu Covolan, no Distrito Industrial I

• Rua Rafael Cervone, no Distrito Industrial I

• Avenida Dirceu Dias Carneiro e Rua Nhambiquiras, no Distrito Industrial II

• Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no 31 de Março

• Avenida Alfredo Contato, no Dona Regina

• Avenida São Paulo e Rua Lorena, na Cidade Nova

• Avenida Amadeu Tortelli, no Conjunto dos Trabalhadores

• Avenida da Saudade, na Vila Grego

• Avenida Laura Santos Machado, no Terras de Santa Bárbara/Souza Queiroz

• Ruas João Gilberto Franchi, James de Oliveira, João Araújo, Esilênio dos Santos Rosa, Pedro Cromo, Saturnino Rodrigues e Oscar Passuelo, no Jardim das Orquídeas

• Ruas Ipê, Paineira e Jequitibá, no Flamboyant

• Ruas Jorge Juventino de Aguiar, Padre Victório Freguglia, Vereador Leonel Graciani, Padre Arthur Sampaio, Dr Edison dos Santos Mano, Hilda Heleno de Oliveira e Belarmino Rocha, no Conjunto Roberto Romano

• Rua Domingos Tedesco, no Jardim Paulista

• Trechos da Estrada do Barreirinho

• Ruas Profeta Jeremias e Profeta Isaías, no Rochelle

• Ruas São Domingos e Paraguai, na Vila Sartori

• Ruas Salvador Iatarola, do Manganês, do Cloro, do Cromo e do Chumbo, no Mollon

• Ruas Suíça e Portugal, no Jardim Europa

• Ruas do Açúcar, do Brilhante, da Fluorita, do Vidro, do Papel, da Agricultura, da Siderita e do Couro, no Jardim Pérola e Jardim São Fernando

• Ruas Analândia, Caconde e Corumbataí, no São Joaquim

• Ruas Dom João VI e Barão de Mauá, no Siqueira Campos

• Ruas Nicolau Furlan e Dr Felício Fernandes Nogueira, no Residencial Furlan

• Rua Itaúna, no Jardim Icaraí

• Rua Urandi, no Planalto do Sol II

• Rua Bueno Brandão, no Jardim Mariana

Serviços de zeladoria seguem em Santa Bárbara



A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com os serviços de zeladoria por meio de diversas frentes de trabalho na cidade. A equipe de conservação de vias rurais atuou nos últimos dias em vias do Santo Antonio do Sapezeiro e Olhos d´Água. Outro serviço foi o direcionamento das águas do acostamento da curva no acesso à Fazenda Prezoto, no Sapezeiro.

O cruzamento das ruas Gabriel Pereira de Brito e Aparecido Gonçalves de Faria, no Dona Regina, recebeu nivelamento de sarjeta para melhorar o escoamento de águas. A equipe de pavimentação asfáltica atuou na Rodovia Ernesto de Cillo com a construção de lombada.

A capinação foi executada na Avenida Barretos, no Planalto do Sol, na Rodovia Ernesto de Cillo, no Santa Rita, nas ruas Monte Golgotá e Monte das Oliveiras, no Jardim Alfa, Rua dos Antúrios, no Jardim Dulce, e na Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida. Os serviços seguem rotineiramente conforme cronograma.

Prefeitura investe R$ 74,5 milhões em Saúde no primeiro quadrimestre – mais do que o dobro do previsto em Lei

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste investiu R$ 74,5 milhões em Saúde no primeiro quadrimestre de 2023. Os dados foram apresentados durante Audiência Pública realizada nesta quarta-feira (31) na Câmara Municipal. No período, em recursos próprios do Município, o investimento em Saúde é mais do o que o dobro previsto em Lei, chegando a 30,86% do orçamento próprio.

Além dos dados financeiros, a Audiência Pública apontou outros números do período, como quantidade de consultas, exames, procedimentos, entre outros.

