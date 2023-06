Veja as estreias da semana nos cinemas Tivoli e ParkCity

Veja as estreias da semana nos cinemas Tivoli Shopping e ParkCity Sumaré

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – INDIANA JONES E A RELÍQUIA DO DESTINO – DUB (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 152min.

Em Indiana Jones e a Relíquia do Destino, Indiana Jones (Harrisson Ford), famoso arqueólogo, professor

e aventureiro, embarca em mais uma missão inesperada. Neste retorno do herói lendário, Indiana Jones,

na quinta parcela da icônica série de filmes, encontra-se em uma nova era, aproximando-se da

aposentadoria. Ele luta para se encaixar em um mundo que parece tê-lo superado. Mas quando as garras

de um mal muito familiar retornam na forma de um antigo rival, Indiana Jones deve colocar seu chapéu e

pegar seu chicote mais uma vez para garantir que um antigo e poderoso artefato não caia nas mãos

erradas. Mas, desta vez, ele tem o sangue de uma nova geração para o ajudar nas suas descobertas e

na sua luta contra o vilão Jürgen Voller (Mads Mikkelsen). Acompanhado de sua afilhada, Helena Shaw

(Phoebe Waller-Bridge), o arqueólogo corre contra o tempo para recuperar o item que pode mudar o

curso da história.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h45 – 18h45

Sáb., Dom., Feriado: 15h45 – 18h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – TRANSFORMERS (DUB) O DESPERTAR DAS FERAS (PARAMOUNT PICTURES)

Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 127min.

Transformers: O Despertar das Feras traz mais uma aventura épica pelo universo dos transformers.

Ambientada nos anos 1990, o filme apresentará os Maximals, Predacons e Terrorcons à batalha existente

na Terra entre Autobots e Decepticons.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h45

Sáb., Dom., Feriado: 21h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – RUBY MARINHO – MONSTRO ADOLESCENTE – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 91min.

Em Ruby Marinho – Monstro Adolescente, Ruby (Lana Condor) é uma adolescente típica. Ela cresceu em

uma cidade litorânea na Flórida e, como todos os adolescentes, tem vergonha de sua família. Mas, neste

caso, Ruby tem um motivo especial para se envergonhar: ela vem de uma família de monstros marinhos!

Ninguém na cidade sabe, mas a pobre Ruby tem medo de que algum dia a verdade seja revelada. O que

seria então de sua vida social? Isso seria um desastre. Os Marinho são diferentes, mas os vizinhos

culpam o fato de a família ser do Canadá. Claro, a verdade surge e o desastre acontece.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 13h45

Sáb., Dom., Feriado: 13h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – INDIANA JONES E A RELÍQUIA DO DESTINO(ATMOS)DB (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 152min.

Em Indiana Jones e a Relíquia do Destino, Indiana Jones (Harrisson Ford), famoso arqueólogo, professor

e aventureiro, embarca em mais uma missão inesperada. Neste retorno do herói lendário, Indiana Jones,

na quinta parcela da icônica série de filmes, encontra-se em uma nova era, aproximando-se da

aposentadoria. Ele luta para se encaixar em um mundo que parece tê-lo superado. Mas quando as garras

de um mal muito familiar retornam na forma de um antigo rival, Indiana Jones deve colocar seu chapéu e

pegar seu chicote mais uma vez para garantir que um antigo e poderoso artefato não caia nas mãos

erradas. Mas, desta vez, ele tem o sangue de uma nova geração para o ajudar nas suas descobertas e

na sua luta contra o vilão Jürgen Voller (Mads Mikkelsen). Acompanhado de sua afilhada, Helena Shaw

(Phoebe Waller-Bridge), o arqueólogo corre contra o tempo para recuperar o item que pode mudar o

curso da história.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 13h50 – 16h50 – 19h50

Sáb., Dom., Feriado: 13h50 – 16h50 – 19h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – ELEMENTOS – DUB (DISNEY)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 110min.

Ember (Leah Lewis) e Wade (Mamoudou Athie) se conhcecem em uma cidade onde residentes de fogo,

água, terra e ar vivem juntos. Aos poucos eles descobrirão que mesmo pertencendo à elementos

diferentes, sendo fogo e água, eles são mais parecidos do que imaginam. A sinopse completa ainda não

foi divulgada.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h00 – 19h00

Sáb., Feriado: 14h00 – 19h00

Dom.: 11h00 – 14h00 – 19h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – INDIANA JONES E A RELÍQUIA DO DESTINO – LEG (DISNEY)

Aventura / Ação – Legendado – 14 Anos – Duração: 152min.

Em Indiana Jones e a Relíquia do Destino, Indiana Jones (Harrisson Ford), famoso arqueólogo, professor

e aventureiro, embarca em mais uma missão inesperada. Neste retorno do herói lendário, Indiana Jones,

na quinta parcela da icônica série de filmes, encontra-se em uma nova era, aproximando-se da

aposentadoria. Ele luta para se encaixar em um mundo que parece tê-lo superado. Mas quando as garras

de um mal muito familiar retornam na forma de um antigo rival, Indiana Jones deve colocar seu chapéu e

pegar seu chicote mais uma vez para garantir que um antigo e poderoso artefato não caia nas mãos

erradas. Mas, desta vez, ele tem o sangue de uma nova geração para o ajudar nas suas descobertas e

na sua luta contra o vilão Jürgen Voller (Mads Mikkelsen). Acompanhado de sua afilhada, Helena Shaw

(Phoebe Waller-Bridge), o arqueólogo corre contra o tempo para recuperar o item que pode mudar o

curso da história.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h15

Sáb., Dom., Feriado: 21h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – THE FLASH – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 144min.

The Flash é o filme solo do herói estrelado pelo ator Ezra Miller. Todo mundo já pensou em voltar no

tempo para mudar alguma coisa que incomodou a vida, é por isso que Flash decide fazer o mesmo.

Depois dos eventos de Liga da Justiça, Barry Allen decide viajar no tempo para evitar o assassinato de

sua mãe, pelo qual seu pai foi injustamente condenado à cadeia. O que ele não imaginava seria que sua

atitude teria consequências catastróficas para o universo. Ao voltar no tempo, Allen se vê em um efeito

borboleta e começa a viajar entre mundos diferentes do seu. Para voltar para seu plano original, Flash

contará com a ajuda de versões de heróis que já conheceu, incluindo versões do Batman que já são

conhecidas (Michael Keaton e Ben Affleck), para evitar mais quebras entre universos e voltar ao normal.

Baseado livremente na HQ “Flashpoint”.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h10

Sáb., Dom., Feriado: 16h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – HOMEM-ARANHA: ATRAVÉS DO ARANHAVERSO – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Animação – Dublado – 10 Anos – Duração: 140min.

Sequência do longa animado de 2018, em que o jovem Miles Morales ganha poderes aracnídeos e

encontra diversas outras versões do Aranha vindas de diferentes dimensões.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 13h45

Sáb., Dom., Feriado: 13h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – ELEMENTOS – DUB (DISNEY)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 110min.

Ember (Leah Lewis) e Wade (Mamoudou Athie) se conhcecem em uma cidade onde residentes de fogo,

água, terra e ar vivem juntos. Aos poucos eles descobrirão que mesmo pertencendo à elementos

diferentes, sendo fogo e água, eles são mais parecidos do que imaginam. A sinopse completa ainda não

foi divulgada.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – THE FLASH – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 144min.

The Flash é o filme solo do herói estrelado pelo ator Ezra Miller. Todo mundo já pensou em voltar no

tempo para mudar alguma coisa que incomodou a vida, é por isso que Flash decide fazer o mesmo.

Depois dos eventos de Liga da Justiça, Barry Allen decide viajar no tempo para evitar o assassinato de

sua mãe, pelo qual seu pai foi injustamente condenado à cadeia. O que ele não imaginava seria que sua

atitude teria consequências catastróficas para o universo. Ao voltar no tempo, Allen se vê em um efeito

borboleta e começa a viajar entre mundos diferentes do seu. Para voltar para seu plano original, Flash

contará com a ajuda de versões de heróis que já conheceu, incluindo versões do Batman que já são

conhecidas (Michael Keaton e Ben Affleck), para evitar mais quebras entre universos e voltar ao normal.

Baseado livremente na HQ “Flashpoint”.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h40 – 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 18h40 – 21h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

A PEQUENA SEREIA (D) (DUBLADO) (THE LITTLE MERMAID)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Rob Marshall, Duração: 02:15:00h, com: Halle Bailey, Melissa

McCarthy, Javier Bardem

SALA 1

29/06/2023 – Quinta-Feira: 16:35h

30/06/2023 – Sexta-Feira: 16:35h

01/07/2023 – Sábado: 16:35h

02/07/2023 – Domingo: 16:35h

03/07/2023 – Segunda-Feira: 16:35h

04/07/2023 – Terça-Feira: 16:35h

05/07/2023 – Quarta-Feira: 16:35h

HOMEM-ARANHA: ATRAVÉS DO ARANHAVERSO (D) (DUBLADO) (SPIDER-MAN ACROSS THE

SPIDER-VERSE)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Joaquim Dos Santos, Duração: 02:16:00h, com: .

SALA 5

29/06/2023 – Quinta-Feira: 15:15h

30/06/2023 – Sexta-Feira: 15:15h

01/07/2023 – Sábado: 15:15h

02/07/2023 – Domingo: 15:15h

03/07/2023 – Segunda-Feira: 15:15h

04/07/2023 – Terça-Feira: 15:15h

05/07/2023 – Quarta-Feira: 15:15h

TRANSFORMERS: O DESPERTAR DAS FERAS (D) (DUBLADO) (TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Steven Caple Jr., Duração: 02:07:00h, com: Peter Cullen, Pete

Davidson, Anthony Ramos

SALA 4

29/06/2023 – Quinta-Feira: 21:30h

30/06/2023 – Sexta-Feira: 21:30h

01/07/2023 – Sábado: 21:30h

02/07/2023 – Domingo: 21:30h

03/07/2023 – Segunda-Feira: 21:30h

04/07/2023 – Terça-Feira: 21:30h

05/07/2023 – Quarta-Feira: 21:30h

THE FLASH (D) (DUBLADO) (THE FLASH)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Andy Muschietti, Duração: 02:24:00h, com: Ezra Miller, Michael

Keaton, Sasha Calle

SALA 5

29/06/2023 – Quinta-Feira: 18:00h – 21:00h

30/06/2023 – Sexta-Feira: 18:00h – 21:00h

01/07/2023 – Sábado: 18:00h – 21:00h

02/07/2023 – Domingo: 18:00h – 21:00h

03/07/2023 – Segunda-Feira: 18:00h – 21:00h

04/07/2023 – Terça-Feira: 18:00h – 21:00h

05/07/2023 – Quarta-Feira: 18:00h – 21:00h

ELEMENTOS (D) (DUBLADO) (ELEMENTAL)

Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: ., Duração: 01:50:00h, com: .

SALA 2

29/06/2023 – Quinta-Feira: 16:00h – 18:20h – 20:40h

30/06/2023 – Sexta-Feira: 16:00h – 18:20h – 20:40h

01/07/2023 – Sábado: 16:00h – 18:20h – 20:40h

02/07/2023 – Domingo: 16:00h – 18:20h – 20:40h

03/07/2023 – Segunda-Feira: 16:00h – 18:20h – 20:40h

04/07/2023 – Terça-Feira: 16:00h – 18:20h – 20:40h

05/07/2023 – Quarta-Feira: 16:00h – 18:20h – 20:40h

ELEMENTOS 3D (D) (DUBLADO) (ELEMENTAL)

Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: ., Duração: 01:50:00h, com: .

SALA 1

29/06/2023 – Quinta-Feira: 14:15h

30/06/2023 – Sexta-Feira: 14:15h

01/07/2023 – Sábado: 14:15h

02/07/2023 – Domingo: 14:15h

03/07/2023 – Segunda-Feira: 14:15h

04/07/2023 – Terça-Feira: 14:15h

05/07/2023 – Quarta-Feira: 14:15h

QUE HORAS EU TE PEGO? (D) (DUBLADO) (NO HARD FEELINGS)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Gene Stupnitsky, Duração: 01:44:00h, com: Jennifer Lawrence,

Laura Benanti, Andrew Barth Feldman

SALA 1

29/06/2023 – Quinta-Feira: 19:20h

30/06/2023 – Sexta-Feira: 19:20h

01/07/2023 – Sábado: 19:20h

02/07/2023 – Domingo: 19:20h

03/07/2023 – Segunda-Feira: 19:20h

04/07/2023 – Terça-Feira: 19:20h

05/07/2023 – Quarta-Feira: 19:20h

INDIANA JONES E A RELÍQUIA DO DESTINO (D) (DUBLADO) (INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: James Mangold, Duração: 02:32:00h, com: Harrison Ford, Phoebe

Waller-Bridge, Mads Mikkelsen

SALA 3

29/06/2023 – Quinta-Feira: 15:00h – 18:10h – 21:20h

30/06/2023 – Sexta-Feira: 15:00h – 18:10h – 21:20h

01/07/2023 – Sábado: 15:00h – 18:10h – 21:20h

02/07/2023 – Domingo: 15:00h – 18:10h – 21:20h

03/07/2023 – Segunda-Feira: 15:00h – 18:10h – 21:20h

04/07/2023 – Terça-Feira: 15:00h – 18:10h – 21:20h

05/07/2023 – Quarta-Feira: 15:00h – 18:10h – 21:20h

INDIANA JONES E A RELÍQUIA DO DESTINO (L) (LEGENDADO) (INDIANA JONES AND THE DIAL OF

DESTINY)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: James Mangold, Duração: 02:32:00h, com: Harrison Ford, Phoebe

Waller-Bridge, Mads Mikkelsen

SALA 1

29/06/2023 – Quinta-Feira: 21:40h

30/06/2023 – Sexta-Feira: 21:40h

01/07/2023 – Sábado: 21:40h

02/07/2023 – Domingo: 21:40h

03/07/2023 – Segunda-Feira: 21:40h

04/07/2023 – Terça-Feira: 21:40h

05/07/2023 – Quarta-Feira: 21:40h

RUBY MARINHO: MONSTRO ADOLESCENTE (D) (DUBLADO) (RUBY GILLMAN, TEENAGE KRAKEN)

Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Kirk DeMicco, Duração: 01:31:00h, com: .

SALA 4

29/06/2023 – Quinta-Feira: 15:30h – 17:30h – 19:30h

30/06/2023 – Sexta-Feira: 15:30h – 17:30h – 19:30h

01/07/2023 – Sábado: 13:30h – 15:30h – 17:30h – 19:30h

02/07/2023 – Domingo: 13:30h – 15:30h – 17:30h – 19:30h

03/07/2023 – Segunda-Feira: 15:30h – 17:30h – 19:30h

04/07/2023 – Terça-Feira: 15:30h – 17:30h – 19:30h

05/07/2023 – Quarta-Feira: 15:30h – 17:30h – 19:30h

OS AVENTUREIROS: A ORIGEM (IDIOMA ORIGINAL) (OS AVENTUREIROS: A ORIGEM)

Ano de Produção: 2023, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: André Pellenz, Duração: 01:26:00h, com: Luccas Neto, Giovanna Alparone, Beatriz

Couto

SALA 2

01/07/2023 – Sábado: 14:00h

02/07/2023 – Domingo: 14:00h

03/07/2023 – Segunda-Feira: 14:00h

04/07/2023 – Terça-Feira: 14:00h

05/07/2023 – Quarta-Feira: 14:00h

